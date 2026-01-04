焼肉を食べたあと、コートやスーツに残るあの匂い……厄介ですよね。それはお隣、韓国でも同じで、「衣類の匂い対策」は生活必需品として真剣に向き合われてきました。

その結果として“ド定番家電”のポジションを確立しているのが、LGの「Styler」です。

日本では聞き馴染みがないかもしれませんが、韓国では、ホテルや高級レストラン、焼肉店にまでStylerが設置されていることも珍しくないそうです。

日本で言えば「全室シモンズベッド」「ReFaのドライヤー完備」と並ぶ“分かってる店”のアピール文句に近い感覚です。それだけ、生活に根付いた存在だということ。

■Amazon.co.jpで購入