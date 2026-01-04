このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第4回

LGエレクトロニクス・ジャパン「The All New LG Styler」

焼肉の本場で鍛えられた衣類乾燥機の脱臭力が凄すぎる

2026年01月04日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

「The All New LG Styler」（型番：SC5MNR4G）

　焼肉を食べたあと、コートやスーツに残るあの匂い……厄介ですよね。それはお隣、韓国でも同じで、「衣類の匂い対策」は生活必需品として真剣に向き合われてきました。

　その結果として“ド定番家電”のポジションを確立しているのが、LGの「Styler」です。

　日本では聞き馴染みがないかもしれませんが、韓国では、ホテルや高級レストラン、焼肉店にまでStylerが設置されていることも珍しくないそうです。

　日本で言えば「全室シモンズベッド」「ReFaのドライヤー完備」と並ぶ“分かってる店”のアピール文句に近い感覚です。それだけ、生活に根付いた存在だということ。

【目次】この記事で書かれていること：

「The All New LG Styler」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）衣類の消臭・シワ伸ばし・花粉や菌を99％低減
2）上着5着＋ズボン1本。大容量モデルが求められた理由がよく分かる
3）コースごとにスチーム量を制御。低温で、服にやさしい設計

購入時に注意したいポイント
1）約32万円は簡単に出せる金額ではない。利用頻度でモデル選びを
2）他モデルにあるハンディスチーマーは付属しない

まとめ
詳細スペック情報

