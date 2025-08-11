Dyson PencilVac Fluffycones（ペンシルバック フラフィコーンズ）を初めて手に取ったとき、まず感じたのはその“スリムさ”。「従来のスティック掃除機はなんだったのだろう」、というか「本当にゴミが入るの？」と驚かされます。立てかけても圧迫感がなく、部屋のインテリアの一部としても成立しそうなデザインです。

それでいて使いやすさも抜群。狭い隙間や家具の下など、これまで掃除が難しかった場所も楽に掃除できます。また、ホコリが舞い上がりにくいゴミ捨て構造や、高い集じん性能も魅力のモデルとなっています。

■Amazon.co.jpで購入