あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第88回

"我が家の掃除機革命や！　世界で最もスリムなダイソンの掃除機は使いやすさも最高だった

2025年08月11日 17時00分更新

文● イチ／HK／ASCII　編集⚫︎ASCII

　Dyson PencilVac Fluffycones（ペンシルバック フラフィコーンズ）を初めて手に取ったとき、まず感じたのはその“スリムさ”。「従来のスティック掃除機はなんだったのだろう」、というか「本当にゴミが入るの？」と驚かされます。立てかけても圧迫感がなく、部屋のインテリアの一部としても成立しそうなデザインです。

　それでいて使いやすさも抜群。狭い隙間や家具の下など、これまで掃除が難しかった場所も楽に掃除できます。また、ホコリが舞い上がりにくいゴミ捨て構造や、高い集じん性能も魅力のモデルとなっています。

【目次】この記事で書かれていること：

「Dyson PencilVac Fluffycones」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
　1）スティック型の常識を打ち破る本当に細い筐体、押し出し型でゴミ捨てもかんたん
　2）ダイソンならではの使いやすさ、なめらかに滑るヘッド
　3）グリーンのライトで汚れを検知

購入時に注意したい2つのポイント
　1）ゴミがたくさん入らない
　2）ほかのダイソンと比べると、吸引力やノズルに違いも

まとめ
詳細スペック情報

