あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第120回

Shark「EVOPOWER DX」

【量販店で売上1位】 今ハンディ掃除機買うならもの凄い吸引力のコレで決まり【EVOPOWER DX】

2025年09月12日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

Shark EVOPOWER DX

Sharkのハンディー掃除機「EVOPOWER DX」

　ハンディー掃除機は手軽さが魅力ですが、パワー不足や稼働時間の短さに不満を感じる人もいるかもしれません。Sharkの「EVOPOWER DX」は、そうした従来の弱点を大幅に改善したモデルです。

ロングノズルをつければ普通の掃除機としても使える

　SharkのEVOPOWERシリーズは、手軽にハンディー掃除機として使えるのはもちろん、ロングノズルをつければ普通の掃除機としても使える人気のモデルです。

　EVOPOWER DXは、旧モデル比で吸引力は2.5倍に強化され、稼働時間も25分から40分へと拡大しています（※）。ハンディー掃除機のジャンルで量販店の売上1位を獲得するのも納得のモデルです。

※従来モデルは「通常」モードのみ搭載でしたが、本モデルは通常モードに加えて「ブースト」「エコ」モードを搭載します。最大駆動時間40分はエコモード使用時の数値です

【目次】この記事で書かれていること：

EVOPOWER DXのメリットと注意点

EVOPOWER DXを購入する3つのメリット
1）驚きの吸引力
2）40分のロング駆動
3）多彩なアタッチメント

購入時に注意したい2つのポイント
1）ゴミ捨ての頻度
2）駆動音が大きい

まとめ
詳細スペック情報

