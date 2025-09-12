ハンディー掃除機は手軽さが魅力ですが、パワー不足や稼働時間の短さに不満を感じる人もいるかもしれません。Sharkの「EVOPOWER DX」は、そうした従来の弱点を大幅に改善したモデルです。

SharkのEVOPOWERシリーズは、手軽にハンディー掃除機として使えるのはもちろん、ロングノズルをつければ普通の掃除機としても使える人気のモデルです。

EVOPOWER DXは、旧モデル比で吸引力は2.5倍に強化され、稼働時間も25分から40分へと拡大しています（※）。ハンディー掃除機のジャンルで量販店の売上1位を獲得するのも納得のモデルです。

※従来モデルは「通常」モードのみ搭載でしたが、本モデルは通常モードに加えて「ブースト」「エコ」モードを搭載します。最大駆動時間40分はエコモード使用時の数値です

