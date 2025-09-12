あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第120回
Shark「EVOPOWER DX」
【量販店で売上1位】 今ハンディ掃除機買うならもの凄い吸引力のコレで決まり【EVOPOWER DX】
2025年09月12日 17時00分更新
ハンディー掃除機は手軽さが魅力ですが、パワー不足や稼働時間の短さに不満を感じる人もいるかもしれません。Sharkの「EVOPOWER DX」は、そうした従来の弱点を大幅に改善したモデルです。
SharkのEVOPOWERシリーズは、手軽にハンディー掃除機として使えるのはもちろん、ロングノズルをつければ普通の掃除機としても使える人気のモデルです。
EVOPOWER DXは、旧モデル比で吸引力は2.5倍に強化され、稼働時間も25分から40分へと拡大しています（※）。ハンディー掃除機のジャンルで量販店の売上1位を獲得するのも納得のモデルです。
※従来モデルは「通常」モードのみ搭載でしたが、本モデルは通常モードに加えて「ブースト」「エコ」モードを搭載します。最大駆動時間40分はエコモード使用時の数値です
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
EVOPOWER DXを購入する3つのメリット
1）驚きの吸引力
2）40分のロング駆動
3）多彩なアタッチメント
購入時に注意したい2つのポイント
1）ゴミ捨ての頻度
2）駆動音が大きい
この連載の記事
-
第119回
デジカメ高い……でも欲しい！価格も立ち位置も唯一無二なソニーのアレを推したい
-
第118回
スマホ【スマホ界の頂点】折りたたんでも普通のスマホ並みの折りたたみスマホGalaxy Z Fold7
-
第117回
デジタルこれ革命じゃね？自撮りするのに超便利 Magsafeでくっつける背面モニター
-
第116回
トピックスついにKindleのカラー版が出たぞ～～っ！ 目に優しいのに色付き表示、あなたはこの製品をどう評価する!?
-
第115回
AV6000円台のイヤーカフ型イヤホン カプセル型がかわいい機能充実【水月雨 Moondrop PILL - カプセル】
-
第114回
スマホ初日に売上更新のミドルスマホ「POCO F7」 この価格でこの性能は十分にオススメ！
-
第113回
AVくっつく防水スピーカー、安くて気軽に使える便利さが人気のボリュームノブスピーカー
-
第112回
トピックス着るだけ疲労回復ウェアはオジサンを救うのか？ 3日着用レビューの結果は・・・
-
第111回
PC10万円切りで1.15kg コスパ良しのレノボの若者向けモバイルノートIdeaPad Slim 5 Light Gen 10
-
第110回
AV水にも浮かぶスピーカー！アウトドアに最適な頑丈さを備えたBoseの「SoundLink Flex」（第2世代）がお買い得
- この連載の一覧へ