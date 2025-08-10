あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第87回
RENPHO「スマートボディメジャー」
私は絶対に痩せる！ダイエットの強い意志を後押しするデジタルメジャー
2025年08月10日 17時00分更新
ダイエットが長続きしないのは、成果がわかりづらいから。がんばっているのに見た目が変わらないと、やる気がなくなってしまいます。「絶対に痩せたい！」と思っている人の強い味方になるのが、体の部位ごとに測定結果が残せるスマートメジャーです。日々の成果がスマホに記録されていくため、背中を後押ししてくれるコーチのよう。ガジェットを使って、今まで諦めていたダイエットを今度こそ達成しましょう！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）専用アプリ連携で身体の記録がラク
2）テープ止め機能で一人でも簡単測定
3）iPhoneヘルスケアと繋げば、さらなる健康管理ができる
購入時に注意したい2つのポイント
1）メジャーにしては価格が高い
2）たまに使うならありがたみが薄い
