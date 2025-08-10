このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第87回

RENPHO「スマートボディメジャー」

私は絶対に痩せる！ダイエットの強い意志を後押しするデジタルメジャー

2025年08月10日 17時00分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

RENPHO「スマートボディメジャー」

　ダイエットが長続きしないのは、成果がわかりづらいから。がんばっているのに見た目が変わらないと、やる気がなくなってしまいます。「絶対に痩せたい！」と思っている人の強い味方になるのが、体の部位ごとに測定結果が残せるスマートメジャーです。日々の成果がスマホに記録されていくため、背中を後押ししてくれるコーチのよう。ガジェットを使って、今まで諦めていたダイエットを今度こそ達成しましょう！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

RENPHO スマートボディメジャーのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）専用アプリ連携で身体の記録がラク
2）テープ止め機能で一人でも簡単測定
3）iPhoneヘルスケアと繋げば、さらなる健康管理ができる

購入時に注意したい2つのポイント
1）メジャーにしては価格が高い
2）たまに使うならありがたみが薄い

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています