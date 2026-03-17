POCOのミドルクラス

「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」が日本上陸！

3月17日にPOCOのグローバル発表会が開催され、「Xシリーズ」の最新モデルが発表されました。それと同時に日本でも17日から販売されることも決まりました。

「POCO X8 Pro」と、シリーズ初となる最上位モデル「POCO X8 Pro Max」の2機種が登場し、どちらも圧倒的なパフォーマンスと大容量バッテリーを武器に、ゲームから日常使いまで幅広く対応できるモデルになっています。

また、POCOシリーズらしく、ハイスペックを詰め込みながら驚異的なコストパフォーマンスを実現しています。4月6日までは早割価格が適用されます。価格は以下の通りです。

・POCO X8 Pro (8GB+256GB)：5万9980円（早割価格：5万4980円）

・POCO X8 Pro (8GB+512GB)：6万9980円（早割価格：6万4980円）

・POCO X8 Pro (12GB+512GB)：7万4980円（早割価格：6万9980円）

・POCO X8 Pro Max (12GB+256GB)：7万9980円（早割価格：7万4980円）

・POCO X8 Pro Max (12GB+512GB)：8万9980円（早割価格：8万4980円）

シリーズ最高峰のモンスター級バッテリー

「POCO X8 Pro Max」

今回新たにラインナップへ追加された「POCO X8 Pro Max」は、「フラッグシップキラー」と呼ぶにふさわしいハイエンド級のスペックを誇ります。SoCにはMediaTekの「Dimensity 9500s」を搭載し、AnTuTuベンチマークのスコアは堂々の308万点を記録したそうです。

最大の特徴であるバッテリー容量は、8500mAhというモンスター級で、100W充電に対応。冷却システムも5800平方ミリメートルへとさらに大型化されました。これにより、15時間以上の連続ゲームプレイや74時間の連続通話が可能で、一般的な利用であれば2日間は充電が不要という、圧倒的なスタミナを実現したとのこと。

ディスプレーは6.83型の有機EL（1.5K・120Hz）を搭載し、極細ベゼルによる高い没入感が味わえるでしょう。

背面には耐久性に優れたファイバーグラスを採用しており、SGS認証の5つ星を獲得するほどの頑丈さ（耐圧・耐落下・耐屈曲）も備え、シリーズで初めて超音波式指紋センサーやeSIMにも対応しています。

カラバリはブルー、ブラック、ホワイトの3色。