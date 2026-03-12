あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第67回
サンワサプライ「MA-WBIRS635BK」
神コスパ！圧倒的な握り心地と多ボタン操作で作業が捗って仕方ない、最高の仕事用マウス見つけた
2026年03月12日 17時00分更新
便利機能を多数搭載する、各社のハイエンドマウスは高価。でも、便利機能は使いたいが少しでも安く手に入れたい。そんなわがままな希望が叶うわけ……叶うんです。
ハイエンドマウスの主だった機能はすべて搭載しながら圧倒的な神コスパ。「違いのわかる人」におすすめなのが、サンワサプライのワイヤレスマウス「MA-WBIRS635BK」です。
「MA-WBIRS635BK」は直販価格7280円とお値打ちながら、日々の仕事の作業効率を爆上げするハイエンドマウスの機能が、これでもかと詰め込まれています。実際にこのマウスを握ってみると、圧倒的なフィット感と高速スクロール操作の快適さを実感できます。
某社ハイエンドマウスの目玉機能である静音ボタンと高速スクロールが、なんと半額以下で手に入るという神コスパには驚かされました！
【目次】この記事で書かれていること：
MA-WBIRS635BKを購入する3つのメリット
1）高速スクロール／チルト／サイドホイールという3つの操作系を搭載
2）専用アプリで6ボタンとチルトとサイドホイールに機能割り当てが可能
3）Bluetooth接続と2.4GHzワイヤレス両対応でマルチペアリングにも対応
購入時に確認したい2つのポイント
1）人によっては設置面積の広いこのタイプが苦手かも
2）多ボタンが苦手、ボタン2つとホイールで十分なら機能過多
