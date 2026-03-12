便利機能を多数搭載する、各社のハイエンドマウスは高価。でも、便利機能は使いたいが少しでも安く手に入れたい。そんなわがままな希望が叶うわけ……叶うんです。

ハイエンドマウスの主だった機能はすべて搭載しながら圧倒的な神コスパ。「違いのわかる人」におすすめなのが、サンワサプライのワイヤレスマウス「MA-WBIRS635BK」です。

「MA-WBIRS635BK」は直販価格7280円とお値打ちながら、日々の仕事の作業効率を爆上げするハイエンドマウスの機能が、これでもかと詰め込まれています。実際にこのマウスを握ってみると、圧倒的なフィット感と高速スクロール操作の快適さを実感できます。

某社ハイエンドマウスの目玉機能である静音ボタンと高速スクロールが、なんと半額以下で手に入るという神コスパには驚かされました！