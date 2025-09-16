スマホと同じ形をしているのに、画面は白黒の世界。E Ink電子ペーパーを搭載しながら、Androidアプリが自由に使える。それがOnyx International（国内ではSKTが取り扱い）の「BOOX Palma 2」です。

見た目は完全にスマホです。縦長のディスプレーに約170gの本体、そしてポケットにも収まるコンパクトサイズ。しかしその正体は、電子書籍リーダーとしての用途がメインになりつつも、SNSやメッセージアプリ、ニュースアプリといった「スマホ的な使い方」まで視野に入れた、まさに“次世代の読書端末”と言える存在です。