このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第124回

Onyx International「BOOX Palma 2」

Kindleみたいな白黒スマホ!? 寝る前の読書に最強デバイス【BOOX Palma 2】

2025年09月16日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　スマホと同じ形をしているのに、画面は白黒の世界。E Ink電子ペーパーを搭載しながら、Androidアプリが自由に使える。それがOnyx International（国内ではSKTが取り扱い）の「BOOX Palma 2」です。

　見た目は完全にスマホです。縦長のディスプレーに約170gの本体、そしてポケットにも収まるコンパクトサイズ。しかしその正体は、電子書籍リーダーとしての用途がメインになりつつも、SNSやメッセージアプリ、ニュースアプリといった「スマホ的な使い方」まで視野に入れた、まさに“次世代の読書端末”と言える存在です。

【目次】この記事で書かれていること：

「BOOX Palma 2」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）目に優しいE Ink電子ペーパーで、寝る前読書にも最適
2）スマホライクなデザインと軽快な取り回し
3）Google Play搭載で多様な電子書籍ストアやアプリが自由に使える

購入時に注意したい2つのポイント
1）価格は5万円台と気軽には手が出しにくい
2）電子書籍以外の用途にはE Inkの特性を理解する必要がある

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン