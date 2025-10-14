「めっちゃ描き心地いいじゃん！」初めて触ったときに感じたのは、さすが老舗ワコムのタブレットだということ。

デジタルでお絵描きを始めてみたいけど、最初の1台を何にすればいいのかわからない――そんな人にとって、これ以上ないほど直球な選択肢がワコムから登場したといえるでしょう。

それが「Wacom MovinkPad 11」です。価格は6万円台と決して安くはありませんが、付属のペン「Wacom Pro Pen 3」は8192段階の筆圧検知を持ち、プロも愛用するレベルの描き心地をそのまま味わえるのが大きな魅力。iPad Proに迫る本格的な書き味を、PC不要で楽しめます。

