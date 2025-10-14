このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第150回

ワコム「Wacom MovinkPad 11」

描き心地最高！ iPad Proじゃないなら買うのはこれでしょう　6万円台のワコムのAndroid液タブ

2025年10月14日 18時30分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

　「めっちゃ描き心地いいじゃん！」初めて触ったときに感じたのは、さすが老舗ワコムのタブレットだということ。

　デジタルでお絵描きを始めてみたいけど、最初の1台を何にすればいいのかわからない――そんな人にとって、これ以上ないほど直球な選択肢がワコムから登場したといえるでしょう。

　それが「Wacom MovinkPad 11」です。価格は6万円台と決して安くはありませんが、付属のペン「Wacom Pro Pen 3」は8192段階の筆圧検知を持ち、プロも愛用するレベルの描き心地をそのまま味わえるのが大きな魅力。iPad Proに迫る本格的な書き味を、PC不要で楽しめます。

【目次】この記事で書かれていること：

「Wacom MovinkPad 11」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット

1）プロ級のペンが標準付属で、価格は6万円台
2）PC不要で本格お絵描き。Androidタブレットとして独立して動作
3）ひらめきを逃さない「Quick drawing」機能

購入時に注意したい2つのポイント
1）タブレット性能は“ほどほど” 用途を選ぶ
2）iPadと比べても「描くことに特化」しているのが強み

まとめ
詳細スペック情報

