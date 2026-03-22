これはうまそう！辛旨台湾まぜ麺、ご飯付きなら2度おいしい【ほっともっと】

ほっともっとは「辛旨台湾まぜ麺」（650円）、「辛旨台湾まぜ麺弁当」（790円）を3月25日より発売します。

ほっともっとに「辛旨台湾まぜ麺」登場

もち帰り弁当の「ほっともっと」に、コクのあるこってり濃厚な「台湾まぜ麺」が登場します。

「辛旨台湾まぜ麺」は、もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそを贅沢に盛り付けた一品。

仕上げには、お好みの量の「唐辛子シーズニング」を振りかけていただけます。

また、ごはん付きの「辛旨台湾まぜ麺弁当」は、麺を味わった後に残った具材をごはんと混ぜて「まぜ飯」としても味わえ、一品で二通りの楽しみ方ができる、満足感の高い商品といいます。

さらに、マイルドな味わいが好きな人は、プラス100円で「温玉付き」への変更も可能です。

「まぜ飯」が楽しみ！

辛さと旨味が一体となった、やみつきになる味わいを楽しめる「辛旨台湾まぜ麺」。温玉でマイルドに味変するのもおいしそうです。

筆者は残った具材をごはんと混ぜて「まぜ飯」を食べるために、お弁当で楽しもうかなあ、と計画中です。

（※文中の価格はすべて税込）