アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第203回
糖質ゼロ×本格ビールの味わい！ サントリー「PSB」24本がAmazonタイムセールで14％オフ
2026年06月11日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,869円のところ、14％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円となっており、まとめ買いしやすい価格帯です。
「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーが培ってきた醸造技術をもとに開発されたビールで、糖質ゼロと本格的なビールの味わいの両立を目指した商品です。
麦芽のうまみを引き出す「贅沢仕込」と、糖質がゼロになるまで酵母が働く「贅沢醗酵」によって、ビールとしての飲みごたえを確保しているといいます。
アルコール度数は5.5％で、しっかりとした飲みごたえのある設計です。
まとめ：今がまとめ買いの好機！
今回のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が4,000円台前半まで価格が下がっており、1本あたりの単価も抑えられています。
日常的にビールを飲む人は、このタイミングでストックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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