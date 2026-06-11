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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第203回

糖質ゼロ×本格ビールの味わい！ サントリー「PSB」24本がAmazonタイムセールで14％オフ

2026年06月11日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格4,869円のところ、14％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円となっており、まとめ買いしやすい価格帯です。

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「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴
Amazon商品ページより

　「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーが培ってきた醸造技術をもとに開発されたビールで、糖質ゼロと本格的なビールの味わいの両立を目指した商品です。

　麦芽のうまみを引き出す「贅沢仕込」と、糖質がゼロになるまで酵母が働く「贅沢醗酵」によって、ビールとしての飲みごたえを確保しているといいます。

　アルコール度数は5.5％で、しっかりとした飲みごたえのある設計です。

まとめ：今がまとめ買いの好機！

　今回のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が4,000円台前半まで価格が下がっており、1本あたりの単価も抑えられています。

　日常的にビールを飲む人は、このタイミングでストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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