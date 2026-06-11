糖質ゼロ×本格ビールの味わい！ サントリー「PSB」24本がAmazonタイムセールで14％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,869円のところ、14％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円となっており、まとめ買いしやすい価格帯です。

「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーが培ってきた醸造技術をもとに開発されたビールで、糖質ゼロと本格的なビールの味わいの両立を目指した商品です。

麦芽のうまみを引き出す「贅沢仕込」と、糖質がゼロになるまで酵母が働く「贅沢醗酵」によって、ビールとしての飲みごたえを確保しているといいます。

アルコール度数は5.5％で、しっかりとした飲みごたえのある設計です。

まとめ：今がまとめ買いの好機！

今回のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール PSB 350ml×24本」が4,000円台前半まで価格が下がっており、1本あたりの単価も抑えられています。

日常的にビールを飲む人は、このタイミングでストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。