中トロ110円はありがたい！くら寿司、3日間限定セール開催　トロットロ

くら寿司は6月12日より、人気商品の中トロを特別価格で提供するキャンペーンを開催します。
「熟成中とろ（一貫）」が3日間限定で110円に！
人気商品である「熟成中とろ（一貫）」を6月12日・13日・14日の3日間限定で販売します。
▲熟成中とろ（一貫） 110円
マグロの中トロ部分から脂乗りの良いものを厳選し、熟成によって旨みを引き出したという商品です。上質な脂の甘みとマグロの味わいが重なる仕立てとされています。
ポスター画像によると「皮目から6cmのみにこだわった極上品」とのこと。
サーモン＆肉の贅沢ネタが勢ぞろい
と、「サーモンと肉」フェアを期間限定で開催します。 今回の企画では、3日間限定で中トロを特別価格で提供するほか、サーモンや国産牛などを使用した商品、さらにコラボメニューもラインアップします。
▲アトランティック 生サーモン（一貫） 160円
脂乗りの良いサーモンのみを厳選し、一度も冷凍せずに空輸した商品です。生ならではのやわらかい食感と脂の甘みが特徴とされています。
▲北海道 サーモン 270円
低い海水温の環境で養殖期間を延ばして育てたサーモンを使用しています。旨みの強さとほどよい脂乗り、とろけるような食感が特徴とされています。
▲国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫） 380円
フレンチの王道“ロッシーニ”を寿司で表現したというメニューです。赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温で火入れした国産牛のにぎりにフォアグラ風パテをのせ、トリュフソースをかけています。
▲台湾ルーローハン 180円
台湾の大衆料理をイメージした商品で、豚バラ周辺の軟骨部位「パイカ」を使用しています。コリコリとした食感とやわらかさが共存する仕立てで、五香粉とうな丼のタレで味付けされています。
▲燻製合鴨ロース 115円
粗挽き黒胡椒でアクセントをつけ、りんごチップで燻製した商品です。燻香が広がる仕立てとされています。
110円で中トロは見逃せない」！
3日間限定で110円で提供される「熟成中とろ（一貫）」は必食です。マグロは皮に近い部分ほど脂の乗りが良くなるといわれていて、「皮目から6cm」はトロといわれる中でもしっかりした脂のりが期待できます。
人気の中トロをお得に味わえるほか、贅沢感のあるメニューがそろっているので、この機会に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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