マクドナルド「てりたま」に焼肉ぶっこんだ！肉×肉の「かるび焼肉風てりたま」うまそう

マクドナルドは、発売中の「てりたまファミリー」に新作「コク旨かるび焼肉風てりたま」を追加し、3月25日より発売します。

新作「コク旨かるび焼肉風てりたま」

マクドナルドの春の風物詩的な「てりたまバーガー」。今回登場するのは、てりたまをベースとした新バーガーです。

▲コク旨かるび焼肉風てりたま

単品510円～、セット810円～

甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応え自慢のバーガー。

味の決め手は、醤油やにんにくをベースに、ごま油を効かせた甘辛い味付けのタレ。これに牛肉や玉ねぎなどの具材を合わせ、さらに卵黄のコクでまろやかに仕上げた“かるび焼肉風フィリング”がやみつきがあり、てりたまとの相性も抜群だそうです。

てりたまにカルビは間違いない！

「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は終了に

あの「てりたまバーガー」にかるびの組合せは想像しただけでも大正解！ 牛肉フィリングとポークパティのダブル肉の満足感が楽しみです。



マクドナルドでは「てりたまバーガー」「チーズてりたま」などをすでに3月4日より発売中です。2023年に初登場して今年復活をとげた「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」も販売していましたが、こちらだけ3月下旬の終売予定で、どうやら「コク旨かるび焼肉風てりたま」と入れ替えで終売になる模様。

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新作の「コク旨かるび焼肉風てりたま」も楽しみですが、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」をまだ食べていない人は今のうちに！

※記事中の価格は税込み