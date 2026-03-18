ケンタでじわじわ来てるやつ　「鶏竜田バーガー」復活、8年の本気

ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）は、「ケンタの鶏竜田バーガー」2種を3月25日から数量限定で発売します。

開発に8年！本気の「鶏竜田バーガー」が復活

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、2025年11月に初登場した商品です。鶏竜田（チキンタツタ）はKFCでは初の試みで、この商品のために新たなレシピを開発し、完成までに8年を費やしたという“本気”を感じる一品です（関連記事：ケンタッキー本気の「鶏竜田バーガー」を8年かけて開発）。

今回、「ケンタの鶏竜田バーガー」が復活。さらに新商品「ケンタの鶏竜田バーガー 香味ネギソース」も登場します。

▲ケンタの鶏竜田バーガー

鶏もも一枚肉を使用した竜田揚げは、肉の厚みとジューシーさを特徴としています。キャベツと特製マヨソースを合わせ、バンズでサンド。

▲ケンタの鶏竜田バーガー 香味ネギソース

今回初登場のバーガー。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製の香味ネギソースが、チキンの旨みをより一層引き立てる仕上がりといいます。

ソースの辛味は控えめで、かつてKFCで販売されていた「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたものなんだとか。

＜商品価格＞

■ケンタの鶏竜田バーガー

・単品：540円

・セット：950円（バーガー、ポテトS、ドリンクM）

・よくばりセット：1250円（バーガー、オリジナルチキン、ポテトS、ドリンクM）

■ケンタの鶏竜田バーガー 香味ネギソース

・単品：590円

・セット：1000円（バーガー、ポテトS、ドリンクM）

・よくばりセット：1300円（バーガー、オリジナルチキン、ポテトS、ドリンクM）

発売から1週間で約100万個、じわじわきてる！

KFCの鶏竜田バーガーは、昨年の販売時には発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、好調な成績を記録しています。終売からわずか3カ月での再販も異例のスピードだそうですよ。

実際に鶏竜田を食べてみると、大手ハンバーガーチェーンとは一線を画す肉の食べ応え。お肉のジューシーさがすごかったです。

KFCといえば「オリジナルチキン」のイメージが強いですが、こちらもじわじわと人気を集めそう！

開発に8年をかけた本商品。数量限定なのでチャンスを逃さないように！

※記事中の価格は税込み