ミスド新作は“どらやき”！ふわむち「ドら抹茶」が宇治抹茶シリーズから登場

ミスタードーナツは、3月25日から「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を期間限定で発売します。

どらやきをモチーフにした「ドら抹茶」新登場

「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は祇園辻利の宇治抹茶を使用し、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地や和素材との組み合わせで楽しめるラインナップ。



中でも、今回初登場となる「ドら抹茶」の生地はどらやきをモチーフにしています。

▲「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」テイクアウト：334円、イートイン：341円

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地とサンドした北海道あずきあん、贅沢に絞った宇治抹茶ホイップを黒みつのアクセントとともにほおばる一品です。

▲「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」テイクアウト：345円、イートイン：352円

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし栗あんと宇治抹茶ホイップをサンド。



仕上げにキャンディングアーモンドをトッピングしています。生地のふわむち食感に、キャンディングアーモンドのカリっとした食感がアクセント。

人気のポン・デ・宇治抹茶生地も登場

毎年大好評のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使用した3種も新しくなって登場します。

今年は宇治抹茶との相性を追求し、宇治抹茶の味わいを楽しめる、よりやわらかいポン・デ・宇治抹茶生地に仕上げています。



▲「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」テイクアウト：237円、イートイン：242円

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。生地とチョコ、ダブルの抹茶で抹茶好きにはたまらない一品です。

▲「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」テイクアウト：259円、イートイン：264円

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピング。抹茶ミルクのような味わいと宇治抹茶クランチのザクザク食感を楽しめる一品です。

▲「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」テイクアウト：270円、イートイン：275円

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティングしています。

抹茶好きの方はチェック！

抹茶好きにはたまらないシリーズが今年も登場します。新商品の「ドら抹茶」は、食感が楽しみ。「和」をこれでもかと詰め込んだドーナツは、和菓子派の方にもウケが良さそうです。

人気の「ポン・デ」シリーズも健在。生地や食感、味わいなどいろいろな角度から抹茶を楽しめます。温かいお茶と一緒にいただきたいです。

（※文中の価格はすべて税込）