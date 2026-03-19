とろとろ、ほろほろ…松屋「牛タンカレー」980円でご褒美すぎ

牛めしチェーン松屋は「創業ビーフ牛タンカレー」各種を3月24日10時から発売します。

豪華！「創業ビーフ牛タンカレー」

やわらかく煮込んだ牛タンを使用したリッチなカレーメニューが登場です。

▲創業ビーフ牛タンカレー 980円

現在定番メニューとして提供されている「創業ビーフカレー」にやわらかく煮込んだ牛タンをトッピング。さらに、ハンバーグをのせたメニューやカレギュウなどさまざまなバリエーションが登場します。いずれも店内飲食ならみそ汁付き。

▲チーズ創業ビーフ牛タンカレー 1180円

創業ビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りを特徴とした定番カレーメニューで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が入っています。"どこか懐かしくも奥深い味わい"とうたいます。

▲創業ビーフ牛タンカレギュウ 1250円

▲ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー 1350円

▲うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー 1480円

▲創業ビーフ牛タンロースかつカレー 1370円

とろとろ、ほろほろが楽しみ！

ビーフカレーに牛タンをのせたリッチな内容。ノーマルのものが980円で、トッピングメニューは1000円を超えてきます。ここぞという時に食べたいカレーです。

ポスタービジュアルには「とろとろ ほろほろ」と書かれており、牛タンの柔らかさに期待。ああっ、おいしそうですね！

※記事中の価格は税込み