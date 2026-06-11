やりたかった“大人買い”をAmazonで！ ブタメンとんこつ味15個セットがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブタメン とんこつ味 35g×15個」がAmazonタイムセールに登場！

おやつカンパニーの「ブタメン とんこつ味 35g×15個」が現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格1,588円のところ9％オフの1,439円で販売されており、1個あたりの価格は約96円となっています。

「ブタメン とんこつ味」の特徴

Amazon商品ページより

ブタメンは1993年に発売されたミニカップラーメンで、手軽に食べられるサイズ感が特徴です。

「ブタメン とんこつ味」はコクのあるスープと味付け麺を組み合わせており、35gのミニサイズながらラーメンとしての満足感を意識したといいます。

小腹が空いたときや食事に少し加えたい場面に適しており、夜食や間食、アウトドア用途などさまざまなシーンで活用されている商品です。

まとめ：おやつにも非常食にも！

今回のAmazonタイムセールでは、「ブタメン とんこつ味 35g×15個」が1個あたり約96円まで価格が下がっています。

日常用のストックや間食用として、Amazonタイムセールでまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。