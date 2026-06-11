アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第28回
やりたかった“大人買い”をAmazonで！ ブタメンとんこつ味15個セットがセール中
2026年06月11日 19時00分更新
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「ブタメン とんこつ味 35g×15個」がAmazonタイムセールに登場！
おやつカンパニーの「ブタメン とんこつ味 35g×15個」が現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格1,588円のところ9％オフの1,439円で販売されており、1個あたりの価格は約96円となっています。
「ブタメン とんこつ味」の特徴
Amazon商品ページより
ブタメンは1993年に発売されたミニカップラーメンで、手軽に食べられるサイズ感が特徴です。
「ブタメン とんこつ味」はコクのあるスープと味付け麺を組み合わせており、35gのミニサイズながらラーメンとしての満足感を意識したといいます。
小腹が空いたときや食事に少し加えたい場面に適しており、夜食や間食、アウトドア用途などさまざまなシーンで活用されている商品です。
まとめ：おやつにも非常食にも！
今回のAmazonタイムセールでは、「ブタメン とんこつ味 35g×15個」が1個あたり約96円まで価格が下がっています。
日常用のストックや間食用として、Amazonタイムセールでまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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