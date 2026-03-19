このページの本文へ

3月25日発売　

大阪王将に海老が山盛りの焼きそば・チャーハン　海老2倍・4倍も選べる！

2026年03月19日 18時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　大阪王将は3月25日より、春の期間限定フェア「春はDangDang！海老ろうぜ！」を開催し、海老を主役にした期間限定メニュー2品を販売します。

　いずれも食感の違いを打ち出した内容で、海老の量を増量できるバリエーションも用意されています。

海老づくしの焼きそば・チャーハンが登場！

　強火で焼き上げた太麺に、海老と揚げ焼売をトッピングした麺メニュー「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」が登場。

▲弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば　1200円

　紅海老や菜の花、タケノコを合わせることで春らしい彩りを加えています。ニンニクと蝦油の香りが特徴で、海老の量は通常のほか2倍と4倍から選べます。

▲弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば　プリ海老2倍　1450円

▲弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば　プリ海老4倍　1950円

　また、海老チャーハンの上に、揚げた海老スティックと揚げ焼売をのせた「心躍る弾むザックザク海老チャーハン」も登場。

　紅海老を散らし、タルタルソースをかけた仕立てで、海老スティックは2本・3本・5本から選択できます。

▲心躍る弾むザックザク海老チャーハン　1200円（ザク海老2本）
 

▲心躍る弾むザックザク海老チャーハン　ザク海老3本　1450円

▲心躍る弾むザックザク海老チャーハン　ザク海老5本　1950円

お酒のお供も海老が主役！

　また、両メニューの具材部分をおつまみサイズにした商品も期間限定で用意します。

▲弾けっぷりプリ海老ガーリック　580円

▲ザックザク海老スティック　580円

ザクザクかプリプリか、どっちを選ぶ？

　海老の食感を前面に押し出した焼きそばとチャーハンが登場。プリッとした弾力とザクザクとした衣の対比が楽しめそう！　海老の量を増やせる仕様もうれしいですね。

　販売は5月12日までとなります。気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧