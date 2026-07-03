7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第58回
5万円台でこのスペックはコスパ良すぎ！ 「PX27U Prime Neo」4Kゲーミングモニターが安い！
2026年07月03日 16時30分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているPixioのモニター「PX27U Prime Neo」をご紹介します！
この価格でいいの!? 驚きのコスパを誇る4Kゲーミングモニター
「4Kも高速表示も欲しいけど、予算が……」という方に朗報です！ 5万円台とは思えない充実したスペックで、ゲーマーの夢を叶えてくれる超ハイコスパなモニターが登場しちゃいました！
ポイント①：価格以上のスペックに驚きを隠せません
4K/160Hzの高精細を重視したモードと、FHD/320Hzのスピードを重視したデュアルモードが、この価格で手に入るなんて驚き！「初めての本格ゲーミングモニター」として選べば、最高のスタートが切れること間違いなしですよ。
ポイント②：鮮やかな映像で普段使いも楽しい
広色域パネルのおかげで、ゲームも動画もとにかく色が綺麗。普段のPC作業でも「あ、画面が綺麗だな」って実感できるから、毎日デスクに向かうのが楽しくなっちゃいますよ。
ポイント③：長く満足して使い続けられる完成度
単に安いだけじゃなく、画質も性能もしっかり作り込まれているんです。ティアリングやスタッタリングを軽減しズレや遅れを抑え、アクション性の強いゲームでも快適にプレイできる「FreeSync」などもしっかり搭載。次に買い換えるときまでずっと「これにして良かった！」って思えるはず！
7月4日（土）は秋葉原に！
PX27U Prime Neoの実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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