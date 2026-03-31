ドコモの“ポイ活”改悪、最大10％還元終了へ

NTTドコモは3月31日、「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」および「10％還元キャンペーン」について、2026年4月30日をもって終了することを公表した。
「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」は「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」の契約者を、「10％還元キャンペーン」は「ahamoポイ活」の契約者を対象としたポイント還元率の増額キャンペーン。
所定の条件を満たすことで、ポイントの最大還元率が＋10%または＋5%となることが強みだ。
キャンペーン終了後、これまで還元率が最大＋10%されていたケースは最大＋5%に、最大＋5%だったケースは最大＋2%に還元率を変更。概ね、還元率低下の「改悪」路線となる。
例外は「dカード PLATINUM」で、こちらは以下の条件を満たした場合に限り、5月1日以降も変更前と同じ還元率を維持する予定だ。
●還元率据え置きの条件
※A〜Cの条件をすべて満たすこと
A.「dカード PLATINUM」を利用している
B.契約中の「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamoポイ活」の回線の電話番号を「dカード PLATINUM」に登録している
C. 上記Bの回線の利用料金を、同回線の電話番号を登録した「dカード PLATINUM」で支払う設定にしている
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります