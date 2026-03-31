ドコモの“ポイ活”改悪、最大10％還元終了へ

NTTドコモは3月31日、「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」および「10％還元キャンペーン」について、2026年4月30日をもって終了することを公表した。

「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」は「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」の契約者を、「10％還元キャンペーン」は「ahamoポイ活」の契約者を対象としたポイント還元率の増額キャンペーン。

所定の条件を満たすことで、ポイントの最大還元率が＋10%または＋5%となることが強みだ。

キャンペーン終了後、これまで還元率が最大＋10%されていたケースは最大＋5%に、最大＋5%だったケースは最大＋2%に還元率を変更。概ね、還元率低下の「改悪」路線となる。

例外は「dカード PLATINUM」で、こちらは以下の条件を満たした場合に限り、5月1日以降も変更前と同じ還元率を維持する予定だ。