Apple

ついに3月11日、「iPhone 17e」が発売となります。昨年9月に発売されたハイエンドな「iPhone 17」シリーズと違い、10万円を切る価格にも関わらず、チップは無印の「iPhone 17」と同じ。みんなが手に取りやすい「iPhone 17e」にもかかわらず、さらにお安く、なんと驚愕の月々139円で使用できることが判明。他社を圧倒する価格。その方法を僕が徹底的に晒していきます。

そして今回は、2026年2月に発表された「大改悪」である「返却手数料」導入から初めてとなる新型「iPhone」の発売です（※編註：同キャリアでの機種変更なら適用無し）。改悪に負けない新型「iPhone 17e」を購入やレンタルするならば、最大にお得なキャリアを紹介します。そして「月額139円」で使い倒す禁断の節約術をお届けします。最後まで見てね！！

まず最初に「iPhone 17e」のスペックを簡単に。

「iPhone 17e」 価格： 9万9800円〜

頭脳：「 iPhone 17（12万9800円～）」に搭載しているA19チップ搭載（16eはA18）

容量： 最低容量が128GBから256GBに

新機能： 遂に「MagSafe充電」に対応

外見は16eですが中身は完全に別物。そして10万円を切る価格。256GBが標準でMagSafe対応。これはコスパの塊。ボロボロになるまで長く使い倒せる1台となっています。