最大1万ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年5月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年5月開始分の参加自治体が追加されました。

還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●岩手県

北上市「がんばれ北上！PayPayを対象店舗で利用すると最大20％戻ってくるキャンペーン（第6弾）」

開催期間：2026年5月12日0時～5月31日23時59分

対象店舗：岩手県北上市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、北上市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：5000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

関東

●群馬県

大泉町「大泉町のお店を応援！PayPayで最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年5月1日0時～5月31日23時59分

対象店舗：群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、大泉町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：4000ポイント

九州

●長崎県

諫早市「諫早市でPayPay！最大30％が戻ってくるキャンペーン」