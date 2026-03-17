TOICAモバイル開始、でもカード名は「ICOCA（TOICAモデル）」というややこしさ

東海旅客鉄道（JR東海）と西日本旅客鉄道（JR西日本）は3月17日、iPhoneおよびApple Watchの「ウォレット」アプリに対応した「TOICAモバイルICサービス」の提供を始めた。JR西日本が展開する「Apple PayのICOCA」を活用したサービスで、カード名称は「ICOCA（TOICAモデル）」となる。

バーチャルカードの発行はウォレットアプリから可能。完全な新規発行のほかに、iPhoneでプラスチックの「TOICA」カードを読み取り、チャージ残高や定期券情報を引き継いだバーチャルカードを発行することもできる（一部のカードや定期券を除く）。

クレジットカード向けのApple Payと違い、バーチャルカードに情報を引き継いだプラスチックカードは無効化されるため注意したい。

定期券の購入はJR西日本の「ICOCA」アプリから、残高のチャージについては同アプリまたはウォレットアプリ（Apple Pay）を利用する形となる。

なお、ICOCAアプリの利用にあたっては、JR西日本の会員サービス「WESTER」への入会にくわえて、ICOCAアプリへの「J-WESTカード」の登録、またはウォレットアプリへのクレジットカード等の登録が必要だ。