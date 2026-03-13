このページの本文へ

アップル50周年へ　ティム・クックCEO、“クレイジーな人たち”に感謝捧げる

2026年03月13日 18時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ティム・クックCEOのコメント

Xより

　アップルのティム・クックCEOは3月12日、同社が4月に50周年を迎えることを受けたコメントを公開した。

　本文は「Fifty years ago in a small garage, a big idea was born. 」（日本語訳：50年前、小さなガレージで、大きなアイディアが生まれた）という一文で始まっており、これは同社が創業期にスティーブ・ジョブズ氏の自宅のガレージを拠点としていたことを指しているとみられる。

　クックCEOは続けて、同社の歴史を簡単に振り返りつつ、具体名を出さない形で同社を支えてきた人々にも言及。

　「あなたが私たちに教えてくれたことがあるとすれば、それは、世界を変えられると考えるほど狂っている人たちこそが、世界を変えることができる人たちだということです」「クレイジーな人たちに乾杯」と述べ、顧客や同社に関わってきた個性的な人々に対する感謝を示した。

　アップルは1976年4月1日、スティーブ・ジョブズ氏、スティーブ・ウォズニアック氏、ロナルド・ウェイン氏の3名により、「アップルコンピュータ」として創業。翌1977年に発売した「Apple II」のヒットをきかっけに急成長し、「Macintosh 128K」や「ピピンアットマーク」「iMac」など数々の挑戦的な製品を世に送り出してきた。

　なお、前述のガレージのエピソードについては、ウォズニアック氏が2014年に海外メディアのインタビューで、「ガレージでは出荷前の検品作業はしていたが、製品の設計や開発はしていない」と明かし、ガレージ創業説の一部を否定している。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中