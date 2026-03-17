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アンカーがリコール中のスピーカーで火災事故

2026年03月17日 15時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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対象製品の外観

　消費者庁は3月13日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、1月に火災事故が発生したことを明らかにした。

　同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年1月7日
機種・型番：A3117
事故内容：当該製品を充電中、異音とともに、当該製品および周辺を焼損する火災が発生

　3月13日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

　アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。

●リコール対象製品の一例

・Soundcore 3：2022年12月16日～2025年10月21日
・Anker PowerConf S500：2022年12月29日～2025年10月21日
・Soundcore Motion X600：2023年4月24日～2025年10月21日

シリアルナンバー等の確認方法（Soundcore 3）

シリアルナンバー等の確認方法（Soundcore 3）

シリアルナンバー等の確認方法（PowerConf S500）

シリアルナンバー等の確認方法（PowerConf S500）

シリアルナンバー等の確認方法（Soundcore Motion X600）

シリアルナンバー等の確認方法（Soundcore Motion X600）

●問い合わせ先

アンカー・ジャパン 受付窓口

・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support

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