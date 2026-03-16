楽天リーベイツ、買い回りで最大＋10％還元　3月19日開始

楽天グループは3月16日、「楽天リーベイツ」でのポイント還元率が最大＋10%となる「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」を発表した。開催期間は2026年3月19日から3月31日まで。

期間中にエントリーの上、「楽天リーベイツ」経由で提携ストアへアクセスして買い物をすると、利用状況に応じた特典ポイント（最大＋10%分）が進呈されるという内容。

対象の提携ストアには「Apple公式サイト」や「ビックカメラ.com」など、大手ECサイトも含まれる。

事前エントリーにくわえて、楽天リーベイツを経由して提携ストアへ移動する手間はあるが、楽天経済圏のユーザーには見逃せないキャンペーンといえそうだ。