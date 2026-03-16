楽天リーベイツ、買い回りで最大＋10％還元　3月19日開始

楽天グループは3月16日、「楽天リーベイツ」でのポイント還元率が最大＋10%となる「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」を発表した。開催期間は2026年3月19日から3月31日まで。
期間中にエントリーの上、「楽天リーベイツ」経由で提携ストアへアクセスして買い物をすると、利用状況に応じた特典ポイント（最大＋10%分）が進呈されるという内容。
対象の提携ストアには「Apple公式サイト」や「ビックカメラ.com」など、大手ECサイトも含まれる。
事前エントリーにくわえて、楽天リーベイツを経由して提携ストアへ移動する手間はあるが、楽天経済圏のユーザーには見逃せないキャンペーンといえそうだ。
●楽天リーベイツ「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」の概要
開催期間：2026年3月19日10時～3月31日23時59分
内容：期間中にエントリーの上、「楽天リーベイツ」を経由して提携ストアで買い物をすると、各ストアが提示する通常の還元率に加えて、2ストアでの購入で＋5%、3ストア以上での購入で＋10%分の特典ポイントを進呈
対象提携ストア：楽天リーベイツ提携ストア（一部ストアを除く）
付与上限等：
・最大還元率（通常ポイント＋特典ポイント）：20%
・特典ポイントの付与上限：2000ポイント
その他：
・特典ポイントは期間限定ポイントとして提供
・一部提携ストアはキャンペーン対象外