PayPay、「Google連携キャンペーン」開催　初めての連携で100ポイントプレゼント

PayPayは3月17日から、「Google連携キャンペーン」を開始した。PayPayアカウントとGoogleアカウントを初めて連携したユーザーに、後日PayPayポイント100ポイントを付与する。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●「はじめてGoogleアカウントと連携すると、100ポイントもらえるキャンペーン」の概要
開催期間：2026年3月17日0時～5月31日23時59分
内容：キャンペーン期間中、初めてPayPayアカウントとGoogleアカウントを連携したPayPayユーザーに対し、後日PayPayポイント100ポイントを付与
対象ユーザー：本キャンペーン期間より前に一度もアカウント連携をしたことがないPayPayユーザー
ポイント種別：出金・譲渡不可
付与上限：
・1回あたり：100ポイント
・期間あたり：100ポイント
その他：
以下のケースはキャンペーンの対象外となる
・キャンペーン期間中にアカウント連携が完了していない場合
・景品付与前にアカウント連携を解除した場合
・景品付与前に景品付与対象のPayPayアカウントを停止または解除した場合
・各種利用規約に違反する行為があった場合、またはそのおそれがあると判断された場合
・1人で複数のPayPayアカウントを利用した場合
・本キャンペーン期間より前に一度でもアカウント連携をしたことがある場合 など
なお、本キャンペーンは、3月3日から3月30日まで開催されているPayPayクーポンキャンペーン「Google Play利用で10%付与 最大250ポイント戻ってくる！」との併用も可能だ。