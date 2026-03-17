PayPay、「Google連携キャンペーン」開催　初めての連携で100ポイントプレゼント

PayPayは3月17日から、「Google連携キャンペーン」を開始した。PayPayアカウントとGoogleアカウントを初めて連携したユーザーに、後日PayPayポイント100ポイントを付与する。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●「はじめてGoogleアカウントと連携すると、100ポイントもらえるキャンペーン」の概要 開催期間：2026年3月17日0時～5月31日23時59分 内容：キャンペーン期間中、初めてPayPayアカウントとGoogleアカウントを連携したPayPayユーザーに対し、後日PayPayポイント100ポイントを付与 対象ユーザー：本キャンペーン期間より前に一度もアカウント連携をしたことがないPayPayユーザー ポイント種別：出金・譲渡不可 付与上限： ・1回あたり：100ポイント

・期間あたり：100ポイント その他： 以下のケースはキャンペーンの対象外となる ・キャンペーン期間中にアカウント連携が完了していない場合

・景品付与前にアカウント連携を解除した場合

・景品付与前に景品付与対象のPayPayアカウントを停止または解除した場合

・各種利用規約に違反する行為があった場合、またはそのおそれがあると判断された場合

・1人で複数のPayPayアカウントを利用した場合

・本キャンペーン期間より前に一度でもアカウント連携をしたことがある場合 など

なお、本キャンペーンは、3月3日から3月30日まで開催されているPayPayクーポンキャンペーン「Google Play利用で10%付与 最大250ポイント戻ってくる！」との併用も可能だ。