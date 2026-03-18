「MacBook Neo」分解しやすさに感嘆の声　iFixitは「14年間で最も修理しやすい」と評価

米iFixitは3月13日、アップルの「MacBook Neo」の分解レポートを公開。「過去14年間で最も修理しやすいMacBook」と評価している。

The new MacBook Neo is the most repairable MacBook we’ve seen in 14 years. Screwed-in battery tray, modular ports, sensible layout, and day-one repair manuals. It’s not perfect, but it’s a real step forward for MacBook repair. Read the full breakdown at the link below.

—#iFixit… pic.twitter.com/vaKxpwVl3I — iFixit (@iFixit) March 17, 2026

iFixitによると、「MacBook Neo」では主要なパーツの多くがネジ止めとなっており、ネジと両面テープの併用だった従来のMacBookシリーズと比べて、分解の難易度が大幅に低下したとのこと。

なかでも大きく変わったのがバッテリー周りで、こちらはバッテリー本体を載せたトレーを18本のネジで固定する設計を採用。多数のネジの脱着作業と引き換えに、従来モデルに存在した10本以上の両面テープと格闘する手間は解消されたという。

iFixitでは今回の設計変更について、EUが2027年に導入予定の新バッテリー規制（モバイル製品にユーザーが交換可能なバッテリーの搭載を求めるルール）を受けた対応ではないかと予想している。

※ ユーザーによる分解・修理はメーカーの保証対象外となるほか、火災事故などに繋がる可能性もあります。修理の際はメーカー公式のサポートなど、適切な窓口の利用をお勧めします。