最近気になっているのが、免許なしで乗れる特定小型原動機付自転車とよばれるタイプの乗り物です。キックボード型がポピュラーですが、自転車タイプのモデルも登場しています。

坂道が多い街に住んでいると、ちょっとした買い物や駅までの移動で、地味に体力を削られます。自転車では息が上がるし、かといって車を出すほどでもない。私の実家もそうで、最寄駅まで歩くと30分近くかかり、車で行くと「駐車場をどうする？」と悩みます。

そんな中で、「これ、カッケー！」と思うデザインを採用しているモデルを見つけました。Acalieが販売する「COSWHEEL MIRAI G」です。その魅力について紹介していきます。