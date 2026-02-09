このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第40回

Acalie「COSWHEEL MIRAI G」

めっちゃカッコいい！バイク型電動キックボードが乗ってみた過ぎる！

2026年02月09日 17時00分更新

文● YD／ヤマ／ASCII　編集● ASCII

前には大型のLEDライトも、暗くなってきたら安心ですし、なによりカッコいいです

　最近気になっているのが、免許なしで乗れる特定小型原動機付自転車とよばれるタイプの乗り物です。キックボード型がポピュラーですが、自転車タイプのモデルも登場しています。

　坂道が多い街に住んでいると、ちょっとした買い物や駅までの移動で、地味に体力を削られます。自転車では息が上がるし、かといって車を出すほどでもない。私の実家もそうで、最寄駅まで歩くと30分近くかかり、車で行くと「駐車場をどうする？」と悩みます。

　そんな中で、「これ、カッケー！」と思うデザインを採用しているモデルを見つけました。Acalieが販売する「COSWHEEL MIRAI G」です。その魅力について紹介していきます。

乗ってみましたが、これは楽しかったです

【目次】この記事で書かれていること：

「COSWHEEL MIRAI G」のメリットと注意点

「COSWHEEL MIRAI G」を購入する3つのメリット
1）極太タイヤと存在感抜群のデザイン
2）最大120kmの航続距離がもたらす安心感
3）スマートディスプレイとカメラのガジェット感

購入時に確認したい2つのポイント
1）公道での利用は法令遵守が必須
2）メンテナンスや管理は電動バイク相当

まとめ
詳細スペック情報

