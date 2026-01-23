このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第23回

Spigen「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」

【懐かしい】Mac miniがボンダイブルーになって進化（？）する！ 電源ボタンも押しやすくなるケースを使ってみた

2026年01月23日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集● ASCII

Spigen「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」

ボンダイブルーが懐かしすぎる
そんなことを思ってしまうおじさん向けのMac miniケース

　懐かしい！ おじさん世代は、そう思わずにはいられないケースカバーです。

　手のひらサイズで強力パワーのMac miniが、あのボンダイ・ブルーをまとって目の前に現れた瞬間、1990年代後半にあのカラフルなiMacを思い出した人は多いでしょう。

　iPhone用ケースなどでおなじみのSpigenから登場した「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」（以下、Classic C1）は、ただの保護ケースにあらず。これはアップル製品のファンの人が購入したMac miniを、さらに愛することができるようにしてくれる製品です。無機質ながら完成度の高いデザインのMac miniに、あえて懐かしさと遊び心を重ねるとは。「もう……ズルい！」の一言ですね。

【目次】この記事で書かれていること：

Classic C1のメリットと注意点

Classic C1を購入する3つのメリット
1）Mac miniが懐かしのカラーで一気に映える
2）吸気部分のフィルターがホコリ対策してくれる
3）押しにくかった電源ボタン問題を解決

購入時に確認したいポイント
1）ケースに5000円弱
2）ボンダイブルーの世代じゃないと刺さらないかも

まとめ
詳細スペック情報

