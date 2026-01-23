あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第23回
Spigen「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」
【懐かしい】Mac miniがボンダイブルーになって進化（？）する！ 電源ボタンも押しやすくなるケースを使ってみた
2026年01月23日 17時00分更新
ボンダイブルーが懐かしすぎる
そんなことを思ってしまうおじさん向けのMac miniケース
懐かしい！ おじさん世代は、そう思わずにはいられないケースカバーです。
手のひらサイズで強力パワーのMac miniが、あのボンダイ・ブルーをまとって目の前に現れた瞬間、1990年代後半にあのカラフルなiMacを思い出した人は多いでしょう。
iPhone用ケースなどでおなじみのSpigenから登場した「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」（以下、Classic C1）は、ただの保護ケースにあらず。これはアップル製品のファンの人が購入したMac miniを、さらに愛することができるようにしてくれる製品です。無機質ながら完成度の高いデザインのMac miniに、あえて懐かしさと遊び心を重ねるとは。「もう……ズルい！」の一言ですね。
【目次】この記事で書かれていること：
Classic C1を購入する3つのメリット
1）Mac miniが懐かしのカラーで一気に映える
2）吸気部分のフィルターがホコリ対策してくれる
3）押しにくかった電源ボタン問題を解決
購入時に確認したいポイント
1）ケースに5000円弱
2）ボンダイブルーの世代じゃないと刺さらないかも
