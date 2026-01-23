ボンダイブルーが懐かしすぎる

そんなことを思ってしまうおじさん向けのMac miniケース

懐かしい！ おじさん世代は、そう思わずにはいられないケースカバーです。

手のひらサイズで強力パワーのMac miniが、あのボンダイ・ブルーをまとって目の前に現れた瞬間、1990年代後半にあのカラフルなiMacを思い出した人は多いでしょう。

iPhone用ケースなどでおなじみのSpigenから登場した「Mac miniスタンド付きケース Classic C1」（以下、Classic C1）は、ただの保護ケースにあらず。これはアップル製品のファンの人が購入したMac miniを、さらに愛することができるようにしてくれる製品です。無機質ながら完成度の高いデザインのMac miniに、あえて懐かしさと遊び心を重ねるとは。「もう……ズルい！」の一言ですね。

■Amazon.co.jpで購入