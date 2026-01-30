Pulsar Gaming Gearsの体験型ストアが秋葉原にオープン、先行展示・先行販売も実施

　ソフマップは1月31日より、東京・秋葉原のソフマップAKIBA パソコン・デジタル館 7F に、日本初のPulsar Gaming Gearsフラグシップストア「Pulsar Playstore Tokyo Akihabara」をグランドオープンする。

　Pulsar Playstore Tokyo Akihabaraは、ゲーミングデバイスブランド「Pulsar Gaming Gears」のプロダクトを、直接触れて、試して、選べる体験型スペースとして登場する。秋葉原のPC・ゲーミングカルチャーの拠点としての立地を活かし、幅広いユーザーにPulsarの製品を体験できる新たな場を提供。店内では、マウス、マウスパッド、キーボードをはじめとした主要製品が展示され、実際の使用環境を想定した試用スペースも設置されている。

　Pulsarの新製品は、ここで先行展示や先行販売され、日本全国で最も早く触れることが可能だという。スペックや数値だけでなく、操作感やプレイスタイルとの相性を実体験を通じて確認し、最適なデバイスを専門スタッフが提案する。初心者からプロゲーマー志向のユーザーまで、最適な製品選びをサポートする場として期待されている。

　オープンを記念して、1月31日から2月1日の間に店舗で購入すると、Pulsar Playstore Tokyo Akihabara限定のノベルティをプレゼント（数量限定、なくなり次第終了）。Pulsar Gaming Gearsは、eスポーツシーンでもその実績を認められており、信頼性の高い製品を提供している。リアルな体験を通じてその魅力を伝える新たな拠点として、多くのゲーマーの関心を引くことだろう。

