大阪王将、ラム✕豚の旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」まさに飯どろぼう！

大阪王将は1月20日より、期間限定メニューとして「ラムトン ジンギスカン」シリーズを発売します。

冬の旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」

中華食堂チェーン「大阪王将で」で、冬の旨辛スタミナメニューを展開。「ラムトン ジンギスカン」は、羊のラム肉と豚肉、野菜を使用したシリーズで、全5種類のバリエーションをラインアップします。

▲恋するラムトンジンギスカン 980円

豆板醤を使用した甘じょっぱい特製ダレで、ラムと豚肉、もやしやキャベツ、にんじん、ニラなどの野菜を香ばしく炒めた一皿です。

スタンダードな「恋するラムトンジンギスカン」のほか、ニンニクダレと揚げニンニクをトッピングした「ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン」、生姜ダレと追い生姜でさっぱりとした味付けの「生姜まみれのラムトンジンギスカン」、唐辛子で辛さを強めた「大辛ホットラムトンジンギスカン」、濃厚味噌で「濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン」の全5種類をラインアップします。

■ラムトン ジンギスカンシリーズ 各980円

恋するラムトンジンギスカン

ニンニク好きすぎラムトンジンギスカン

生姜まみれのラムトンジンギスカン

大辛ホットラムトンジンギスカン

濃厚味噌ダレラムトンジンギスカン

ラムと豚でスタミナ全開！

“めし泥棒”な濃厚味噌ダレも

ラムと豚肉、たっぷりの野菜を組み合わせた「ラムトン ジンギスカン」が、5つの味わいのバリエーションで登場します。



特に濃厚味噌ダレは、リリースの画像によりと“めし泥棒”な味わいだそうで、どんどんごはんが進んじゃいそう。



また、お酒とあわせておつまみとして楽しむのもオーケー。期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。