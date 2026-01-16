高さ約25cmのパフェも！「ガスト×雪見だいふく」この冬だけのスイーツ4種登場！

ガストでは1月22日より「雪見だいふく」を使ったコラボスイーツを販売する。
ガストに雪見だいふくコラボスイーツが登場！
ロッテのロングセラーアイス「雪見だいふく」がガストとコラボ。4種のコラボスイーツが登場する。
▲「いちごと雪見だいふくのパフェ」（999円）
甘酸っぱいいちごと雪見だいふくのコクのあるバニラアイスが相性抜群。サクサクの紅茶風味パイやマスカルポーネクリーム、いちごゼリーなど多層のコントラストが自慢のパフェ。高さおよそ25cm。
【パフェの中身】ミニ雪見だいふく・国産いちご・いちごソース・紅茶風味パイ・ミックスベリー・いちごゼリー・マスカルポーネクリーム・ホイップクリーム
▲「いちごと雪見だいふくのプリンサンデー」（699円）
優しい口あたりのいちごゼリーに、懐かしい味わいの自家製プリンをのせた新感覚のスイーツ。
【サンデーの中身】ミニ雪見だいふく・国産いちご・ガストプリン・いちごソース・紅茶風味パイ・ホイップクリーム・ミックスベリー・いちごゼリー
▲「あったかひんやり！いちごと雪見だいふくとりんごパイ」（799円）
人気の焼きたてりんごパイに、いちごとミニ雪見だいふくをON。
▲「雪見フルーツだいふく」（499円）
ミニ雪見だいふく＋あんこに、マンゴー、いちご、キウイをのせた、見た目も可愛い3種のフルーツだいふく。
商品には「追い雪見」も可能。ミニ雪見だいふく：+50円、ミニいちご雪見だいふく+150円。
甘党にはたまらない！
高さが約25cmだというパフェをはじめ、雪見だいふくといちごが堪能できるスイーツがズラリ。甘いもの好きにはたまらないはず！
食後のデザートにはもちろん、スイーツメインで食べに行っても満足できそう。
販売は3月11日ごろまでを予定しているので、気になる方はお近くのガストで試してみては。
（※文中の価格はすべて税込）