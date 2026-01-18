このページの本文へ

1月21日15時スタート

160gの「超厚切り」！とんかつの「松のや」に食べ応えの“リブロ―ス”登場

2026年01月18日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　松のやは1月21日15時より、「超厚切りリブロースかつ」各種を発売します。　

松のやに初「超厚切りリブロースかつ」
160gで食べ応え大！

　とんかつチェーン「松のや」の新メニュー。

　やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴という「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げたとんかつメニューです。厳選されたリブロース肉160gを使用し、厚切りで提供。食べ応えは抜群としています。　

　シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」（990円）のほか、鬼おろしポン酢、味噌といったアレンジや、唐揚げや海老フライとの盛合せ定食や、「超厚切りリブロースかつ丼」などのバリエーションも用意されます。

（商品　価格）
超厚切りリブロースかつ定食　990円
超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食　1090円
超厚切りリブ味噌ロースかつ定食　1090円
超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ定食　1250円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食　1250円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（2尾）定食　1530円
超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食　1450円
超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食　1930円
超厚切りリブロースかつ＆アジフライ定食　1250円
超厚切りリブロースかつ＆カキフライ（2個）定食　1250円
超厚切りリブロースかつ丼　990円
単品 超厚切りリブロースかつ　690円

ロースかつではなく、リブロ―スを厚切りで

　松のやではこれまでにも「超厚切りロースかつ」を期間限定で提供してきましたが、今回は「リブロ―スかつ」。

　リブロースは一般的に、ロース（背中）の肉の中でも、肩やアバラに近い部分で、やわらかく脂がのっていると評価されることが多い部位です。

　今まで以上に超厚切りをやわらかく、上質にいただけるのではないでしょうか。厚切りの派の人はこの機会に味わっては？

※価格は税込み表記です。

