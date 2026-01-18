160gの「超厚切り」！とんかつの「松のや」に食べ応えの“リブロ―ス”登場

松のやは1月21日15時より、「超厚切りリブロースかつ」各種を発売します。
松のやに初「超厚切りリブロースかつ」
160gで食べ応え大！
とんかつチェーン「松のや」の新メニュー。
やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴という「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げたとんかつメニューです。厳選されたリブロース肉160gを使用し、厚切りで提供。食べ応えは抜群としています。
シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」（990円）のほか、鬼おろしポン酢、味噌といったアレンジや、唐揚げや海老フライとの盛合せ定食や、「超厚切りリブロースかつ丼」などのバリエーションも用意されます。
（商品 価格）
超厚切りリブロースかつ定食 990円
超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食 1090円
超厚切りリブ味噌ロースかつ定食 1090円
超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ定食 1250円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食 1250円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（2尾）定食 1530円
超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食 1450円
超厚切りリブロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食 1930円
超厚切りリブロースかつ＆アジフライ定食 1250円
超厚切りリブロースかつ＆カキフライ（2個）定食 1250円
超厚切りリブロースかつ丼 990円
単品 超厚切りリブロースかつ 690円
ロースかつではなく、リブロ―スを厚切りで
松のやではこれまでにも「超厚切りロースかつ」を期間限定で提供してきましたが、今回は「リブロ―スかつ」。
リブロースは一般的に、ロース（背中）の肉の中でも、肩やアバラに近い部分で、やわらかく脂がのっていると評価されることが多い部位です。
今まで以上に超厚切りをやわらかく、上質にいただけるのではないでしょうか。厚切りの派の人はこの機会に味わっては？
※価格は税込み表記です。