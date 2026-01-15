このページの本文へ

1月21日発売

マクドナルドが「きのこの山」「たけのこの里」とコラボ！ “史上初”の仲良しフルーリー爆誕

2026年01月15日 17時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　マクドナルドは、明治のロングセラー菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を同時に使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を1月21日より期間限定で販売します。

史上初「きのこの山」「たけのこの里」が
一緒に楽しめるマックフルーリー

　マクドナルドのひんやりスイーツと「マックフルーリー」と、「きのこの山」「たけのこの里」が初めてコラボした本商品。

　なんと、きのこの山とたけのこの里がひとつのスイーツに同時に入るのは史上初だそう。

▲マックフルーリー きのこの山とたけのこの里　370円～

　なめらかなソフトクリームに、きのこの山とたけのこの里をトッピングし、明治監修の口どけの異なる2種類のチョコソースをあわせて仕上げる一品。

　サクサクとしたクラッカーと、口どけの良いクッキー生地という、それぞれ異なる食感を持つチョコレート菓子の特徴を感じられ、さらにマックフルーリーのなめらかなソフトクリームとの組み合わせが楽しめるといいます。

　販売時間は10時30分から閉店までです。24時間営業店舗では翌1時まで提供されます。販売期間は3月上旬までを予定しておいます。

きのこ派もたけのこ派も仲良く楽しめる！

　長年親しまれてきた2つのチョコレート菓子が、初めて同じスイーツに使われるというのは意外な気がします。マクドナルドの公式リリースには、「歴史的マックフルーリー」とのあおりもあり話題性十分。

　またリリースには「どちらのファンにもご満足いただける特別なマックフルーリー」と紹介されているように、きのこ派もたけのこ派も楽しめる一品。好みが別でも、仲良く食べに行けちゃいます。

　こちらの販売は販売期間は3月上旬まで（予定）となっているので、気になる人はお近くのマクドナルドでお試しを！

※価格は税込み表記です。

