マクドナルドが「きのこの山」「たけのこの里」とコラボ！ “史上初”の仲良しフルーリー爆誕

マクドナルドは、明治のロングセラー菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を同時に使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を1月21日より期間限定で販売します。

史上初「きのこの山」「たけのこの里」が

一緒に楽しめるマックフルーリー

マクドナルドのひんやりスイーツと「マックフルーリー」と、「きのこの山」「たけのこの里」が初めてコラボした本商品。



なんと、きのこの山とたけのこの里がひとつのスイーツに同時に入るのは史上初だそう。

▲マックフルーリー きのこの山とたけのこの里 370円～

なめらかなソフトクリームに、きのこの山とたけのこの里をトッピングし、明治監修の口どけの異なる2種類のチョコソースをあわせて仕上げる一品。

サクサクとしたクラッカーと、口どけの良いクッキー生地という、それぞれ異なる食感を持つチョコレート菓子の特徴を感じられ、さらにマックフルーリーのなめらかなソフトクリームとの組み合わせが楽しめるといいます。

販売時間は10時30分から閉店までです。24時間営業店舗では翌1時まで提供されます。販売期間は3月上旬までを予定しておいます。

きのこ派もたけのこ派も仲良く楽しめる！

長年親しまれてきた2つのチョコレート菓子が、初めて同じスイーツに使われるというのは意外な気がします。マクドナルドの公式リリースには、「歴史的マックフルーリー」とのあおりもあり話題性十分。

またリリースには「どちらのファンにもご満足いただける特別なマックフルーリー」と紹介されているように、きのこ派もたけのこ派も楽しめる一品。好みが別でも、仲良く食べに行けちゃいます。

こちらの販売は販売期間は3月上旬まで（予定）となっているので、気になる人はお近くのマクドナルドでお試しを！

※価格は税込み表記です。