松屋に濃厚ふわとろ「オムデミハンバーグ定食」登場！ 本気の洋食風メニュー

松屋は1月20日より、「オムデミハンバーグ定食」を全国の店舗で販売します。一部店舗では1月14日以降、順次販売を開始しています。

デミグラスソースとオムレツで仕立てる

新ハンバーグ定食が登場

今回登場する「オムデミハンバーグ定食」は、ハンバーグにデミグラスソースとオムレツを組み合わせた定食メニューです。

デミグラスソースをたっぷりとかけ、玉子を2個使用したオムレツをのせて提供します。松屋では、濃厚なデミグラスソースとハンバーグの肉汁、オムレツの組み合わせを特徴として紹介しています。

▲オムデミハンバーグ定食 1180円

ジューシーに焼き上げたハンバーグに、艶のあるデミグラスソースとふわとろ食感のオムレツを合わせたメニューです。オムレツには玉子を2個使用しており、ハンバーグと一体感のある仕立てといいます。

濃厚なデミグラスソースと、溢れ出す肉汁がオムレツと絡み合い、ご飯との相性も抜群としています。

あわせて、シンプルに味わう「デミグラスハンバーグ定食」、玉子のまろやかさをプラスした「デミたまハンバーグ定食」、チーズとオムレツのコラボ「チーズオムデミハンバーグ定食」もラインアップします。

▲デミグラスハンバーグ定食 990円

▲デミたまハンバーグ定食 1080円

▲チーズオムデミハンバーグ定食 1380円

これらの商品は、一部店舗を除く全国の松屋で販売されます。持ち帰りにも対応しており、持ち帰りの場合はみそ汁が別料金となります。

濃厚ふわとろ食感が楽しめる

まるで洋食屋さんのようなメニュー

デミグラスソースとオムレツを組み合わせた、寒い時期にぴったりの洋食メニューが登場。玉子を2個使ったオムレツとデミグラスソース、ハンバーグの肉汁が重なる贅沢感あふれる定食となっています。まるで洋食屋さんのよう。



価格帯は「オムデミハンバーグ定食」1180円とリッチですが、自分へのご褒美など頑張った日に食べたくなりそうです。

シンプルな定食からチーズ入りまで複数の選択肢が用意されているため、その日の気分で選べるのもうれしいです。冬のご褒美メニューとして、一度チェックしてみては？

※価格は税込み表記です。