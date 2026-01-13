ボリューム満点「たれづけいかづくし天丼」いか×いかげその食べ応えメニュー

天丼チェーン「てんや」は、「たれづけいかづくし天丼」を1月15日より発売します。

「いか」が主役！ボリューム満点天丼

“たれづけ”は、てんやオリジナルの甘辛だれに天ぷらをくぐらせてからごはんにのせる、香ばしさが決め手の天丼シリーズです。今回、同シリーズから初となる“いかづくし”な天丼が登場です。

▲たれづけいかづくし天丼（みそ汁付き）

960円

大ぶりで旨みを特徴とする「いか」2枚に「いかげそ」を合わせた、“いかづくし”なボリューム満点の一杯。「ししとう」や「れんこん」、付け合わせの「広島菜」が彩りと食感のアクセントとなり、最後まで飽きることなく楽しめるとのことです。

さらに、店内飲食では（小）藪そばとのサービスセットも用意（うどんにも変更できる）。単品での持ち帰りも可能です。

▲たれづけいかづくし天丼（小）

藪そばサービスセット（みそ汁付）

1310円→1270円

▲たれづけいかづくし天丼弁当（お新香付）

持ち帰り960円 デリバリー1300円

いかの天ぷらをガッツリ濃い味で

たれづけ天丼は、天ぷらをタレにくぐらせるため、見た目からして“濃い”仕上がりで、ガッツリ濃い味を食べたい時にそそられます。

今回の主役は“いか”。いかといかげそ両方味わえる天丼はめったにないです。食べ応えがしっかりありそう！ いか派の人はぜひ！

※価格は税込み表記です。