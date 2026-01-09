このページの本文へ

1月15日発売

コメダ「珈琲所のプリン」が定番にジョイン！ ビジュ満点の“これぞコメダ”なプリン

2026年01月09日 11時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　コメダ珈琲店は1月15日より、「珈琲所のプリン」を全国の店舗でレギュラーメニューとして通年販売します。

喫茶店の定番デザートがレギュラー化

　「珈琲所のプリン」は、コメダ珈琲店でこれまで期間限定などで親しまれてきたプリン。今回、“喫茶店の定番デザート”として改めてラインアップに加わります。

▲珈琲所のプリン　640円～700円

　「珈琲所のプリン」は、コメダ珈琲店のコーヒーを使用した自家製珈琲ジェリーとプリンを組み合わせたデザートです。やさしい甘さとミルクのコクを感じるなめらかな食感というプリンに、ビターなカラメルを重ねています。

　トッピングには、ふんわりとしたホイップクリームと自家製珈琲ジェリーを添え、甘さとほろ苦さの組み合わせを際立たせています。プリン、ホイップクリーム、珈琲ジェリーを一緒に味わうことで、それぞれの要素が調和するといいます。

　価格は店舗により異なり、店内飲食限定で提供されます。なお、ホイップクリームはソフトクリームへの変更には対応していません。一部店舗では取り扱いがない場合があります。

ビジュ最高！真っ赤なチェリーがポイント

　真っ赤なチェリーが見た目にもかわいい、喫茶店らしさ満点のプリンが、レギュラーメニューとして登場。珈琲ジェリーとの組み合わせは、コーヒーを主役にする店ならではの個性が感じられます。

　ゆったりとした時間のお供に、優しい甘さのプリンを味わっては？

※価格は税込み表記です。

