このページの本文へ

1月12日発売

カップヌードル「三味噌トリオ」到来！昨年人気の“白味噌”復活、新しく“辛味噌”も

2026年01月08日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

冬限定の味わいが登場！

　日清食品は「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」（各254円）を1月12日に全国で発売する。

カップヌードルの味噌味に新たな仲間

　即席麺ブランド「カップヌードル」の味噌味に、2つのフレーバーが登場する。

　「カップヌードル 辛味噌」は新発売。コクのある3種の味噌をベースに、肉と野菜の旨みを加え、豆板醤（トウバンジャン）の風味と唐辛子の辛みをきかせた、"旨辛"で濃厚なスープが特長。後引く辛さがクセになる一杯に仕上げている。具材には謎肉、キャベツ、ニンジン、ニラ、赤唐辛子を使用。

　「カップヌードル 白味噌」は、昨年も登場して好評だったという商品。甘みのある3種の白味噌をベースに肉味噌の風味を加えた、まろやかで濃厚なスープが特長。アクセントとして、生姜の香りをきかせている。具材には謎肉、キャベツ、ニンジン、ネギ、生姜を使用。

"三味噌トリオ"として展開

　この冬は、定番の「カップヌードル 味噌」と、限定の「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」を"三味噌トリオ"として展開するそう。それぞれ"3種の味噌"にこだわった、濃厚で個性豊かな味わいを食べ比べしても面白いかも。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧