カップヌードル「三味噌トリオ」到来！昨年人気の“白味噌”復活、新しく“辛味噌”も

日清食品は「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」（各254円）を1月12日に全国で発売する。

カップヌードルの味噌味に新たな仲間

即席麺ブランド「カップヌードル」の味噌味に、2つのフレーバーが登場する。

「カップヌードル 辛味噌」は新発売。コクのある3種の味噌をベースに、肉と野菜の旨みを加え、豆板醤（トウバンジャン）の風味と唐辛子の辛みをきかせた、"旨辛"で濃厚なスープが特長。後引く辛さがクセになる一杯に仕上げている。具材には謎肉、キャベツ、ニンジン、ニラ、赤唐辛子を使用。

「カップヌードル 白味噌」は、昨年も登場して好評だったという商品。甘みのある3種の白味噌をベースに肉味噌の風味を加えた、まろやかで濃厚なスープが特長。アクセントとして、生姜の香りをきかせている。具材には謎肉、キャベツ、ニンジン、ネギ、生姜を使用。

"三味噌トリオ"として展開

この冬は、定番の「カップヌードル 味噌」と、限定の「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」を"三味噌トリオ"として展開するそう。それぞれ"3種の味噌"にこだわった、濃厚で個性豊かな味わいを食べ比べしても面白いかも。

（※文中の価格はすべて税込）