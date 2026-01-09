マックの冬定番ナゲット「黒胡椒ガーリック」が帰ってくる！タルタル or にんにくソースもそそる！

マクドナルドは1月14日より、期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国の店舗で販売します。

あわせて、期間限定の新ソース2種類や、17時以降の夜マック限定セットも登場します。

毎年話題のスパイシーナゲットに新ソース追加！

▲スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 290円～

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年の初登場以降、冬の定番となっている期間限定ナゲットです。

粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーな味わいが特徴という期間限定商品です。

カリッとした衣とチキンの組み合わせに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるごとに風味が広がるといいます。

▲やみつき旨にんにくソース 40円～

今回新たに登場する「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまの香ばしさに濃口醤油とにんにくの旨みを重ねた和風ソースです。

ソテーオニオンとごま油を加えることで、コクのある味わいに仕上げているといいます。

▲サワークリームタルタルソース 40円～

同じく新登場の「サワークリームタルタルソース」は、サワークリームのまろやかさにガーリックの旨みを合わせ、ピクルスの酸味をアクセントにしたソースです。

オニオンパウダーを隠し味に使用し、ナゲットの味わいを引き立てるとしています。

夜マック限定セットも同時展開！

▲食べくらべポテナゲ 大630円～、特大 990円～

17時以降の夜マック限定で販売する「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」は、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」とポテトを一緒に味わえるセットです。

「食べくらべポテナゲ大」は、マックフライポテト（L）1個、「チキンマックナゲット」5ピース、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」5ピースが入ったセットで、好きなナゲットソース2個付きです。

「食べくらべポテナゲ特大」は、マックフライポテト（L）2個、「チキンマックナゲット」10ピース、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」5ピースが入ったセットで、好きなナゲットソース3個付きです。

スパイシー派注目！

毎年この時期になると登場するスパイシーチキンマックナゲットは、季節の移り変わりを感じさせる存在です。黒胡椒とガーリックの組み合わせに、今年は新しいソースが加わり、食べ比べの楽しさも広がりそうです。

夕方以降に販売される、「食べくらべポテナゲ大／特大」にも注目です。寒い季節に、いつもと少し違うナゲットの味わい方を試してみては？

※価格は税込み表記です。