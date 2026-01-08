丸亀製麺「肉がさね玉子あんかけうどん」が復活！ ふわとろ卵✕肉の旨味で温まる～

丸亀製麺は、1月14日より冬の期間限定商品として「肉がさね玉子あんかけうどん」を全国の店舗で販売します。

また、同日からは新作となる「だし玉肉づつみうどん」も、ロードサイド店舗を中心に展開します。あわせて、昨年11月末から販売されている「鴨ねぎうどん」も引き続き提供されます。

「肉がさね玉子あんかけうどん」が2年ぶりに復活！

▲肉がさね玉子あんかけうどん 並840円、大1030円、得1220円

今回、2年ぶりに「肉がさね玉子あんかけうどん」を販売します。毎日粉から打つうどんに、店内で仕込む玉子あんかけと牛肉、合わせそぼろを重ねた一杯です。

白だしをベースに卵を丁寧に溶き入れた玉子あんかけに、甘めの味付けで焼き上げた牛肉と、鶏と豚の合わせそぼろ、針しょうがのピリッとする辛みをあわせています。

ロードサイド店舗向けに新作「だし玉肉づつみうどん」も登場！

▲だし玉肉づつみうどん 並890円、大1080円、得1270円

新作の「だし玉肉づつみうどん」は、注文ごとに焼き上げるだし巻き玉子を1本丸ごと乗せた商品です。

白だしとかえしで下味を付けた玉子で、合わせそぼろを包み込み、あんかけだしとともに打ち立てのうどんに合わせます。

▲鴨ねぎうどん 並920円、大1110円、得1300円

「鴨ねぎうどん」は、合鴨肉と焼き目を付けた白ねぎ、特製鴨だしを合わせた冬の定番商品です。

注文ごとに合鴨肉とだしを火にかけることで、だしに旨みが溶け込み、うどんによく絡む仕立てとされています。

新作うどんで体の芯から温まる！

寒さが本格化する時期に合わせて、丸亀製麺らしい手しごとを感じるうどんがそろいました。

特に「肉がさね玉子あんかけうどん」は2年ぶりの登場となります。ふわとろの玉子に、牛肉と合わせそぼろの旨みがじゅわっと重なり、寒い時期にぴったりの味わいになっているそう。

この時期ならではの温かいうどんを、お店で味わっては？

※価格は税込み表記です。