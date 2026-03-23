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Shure「SHURE MV88 USB-C ステレオマイクロホン」
【マストアイテム】声の悪いYouTuberはつまらない、Shureで解決だ‼︎
2026年03月23日 17時00分更新
スマホの音が悪い、音の悩みを”超簡単”に解決してくれる1台
「映像はきれいなのに、声が聞き取りづらくて動画を見るのをやめてしまった」そんな経験、ありませんか？ 実は、YouTubeやVlogにおいて、画質以上に重要だと言われているのが「音のクオリティ」なんです。
動画は身近な存在になりました。スマホのカメラ性能が爆上がりしている現状、誰でも簡単に高画質な動画が撮れるようになりました。しかし、「音をきれいに録音するのはとても難しい」と感じているあなたのためのマストアイテムをご紹介します！
世界的マイクメーカー「Shure（シュア）」から登場した超小型のiPhone用マイクです。従来モデルから進化してUSB-Cでスマホに直接挿せるようになりました。ケーブルや面倒な変換アクセサリーは一切不要。さらに、面倒な手間をかけず、ノイズやゲインをいい感じに調整してくれる賢さも持ち合わせています。
映像はいいのに「声が悪いYouTuber」からはもう卒業。ワンランク上の動画クリエイターを目指しましょう！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
SHURE MV88 USB-C ステレオマイクロホンのメリットと注意点
SHURE MV88 USB-C ステレオマイクロホンを購入する3つのメリット
1）USB Type-C直結型
2）アプリで簡単に調整できる
3）高音質なコンデンサーマイク
購入時に確認したい2つのポイント
1）使用時に端子を占有してしまう
2）扱いに慣れが必要
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