12月17日、東京証券取引所プライム市場に再上場する「SBI新生銀行」。時価総額は約1.3兆円規模の大型案件となります。そして超絶インパクトのあるキャンペーンも実施。なんと普通預金の通常金利が最大10倍となる年4.2％相当の特別金利となるキャンペーンです。今年一番の動きがあった「SBI新生銀行」。来年に向けて必ず開設しておいた方がいい銀行なので「SBI新生銀行」や「SBI証券」、それに関わるキャンペーンをまとめましたので今年の最後はまとめて開設といきましょう！！

年利4.2％相当 超絶お得なキャンペーン

まずは超絶お得なキャンペーンを見てみましょう。

【SBIハイパー預金 みんなで目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン】 キャンペーン期間：2025年12月10日（水）～2026年3月31日（火） 概要：期間中にSBIハイパー預金の総残高が目標額を達成するごとに金利がアップ。1兆円に達した場合、特別金利は通常金利の10倍。年4.2%相当となります。 ※エントリー必須（絶対忘れるな！）

最初に「SBIハイパー預金」をご存じない方のためにご紹介します。「SBIハイパー預金」は「SBI証券」と「SBI新生銀行」間の資金移動を自動化できる円預金です。自動振替を設定すれば、投資や貯蓄用などのお金の仕分けが簡単になります。ですので「SBI新生銀行」の口座と「SBI証券」の口座の両方が必要です。

そしてこのキャンペーンは全国、いや全世界の人たちが「SBIハイパー預金」に入金してもらって、その総残高に応じて金利をアップするというものです。ステップアップの詳細はこちらです。

○SBIハイパー預金残高の総額／適用倍率／特別金利（通常金利0.42％） 5000億円／1.5倍／0.63％

6000億円／2倍／0.84％

7000億円／3倍／1.26％

8000億円／4倍／1.68％

9000億円／5倍／2.10％

1兆円／10倍／4.20％ ※金利はそれぞれ年率、税引前

上限は100万円。集まった総残高に応じて特別金利が上がっていきます。1兆円を達成した時点で新規エントリーは締切となります。そしてこのキャンペーンのいいところは、例えば12月16日に「SBIハイパー預金」に100万円を入金して、2026年3月31日のキャンペーン最終日に1兆円を達成していた場合、キャンペーンを開始した12月16日まで遡って金利4.20％で日ごとに計算して、上乗せ金利分の利息合計額（税引後）を現金でプレゼントしてくれる点です。ちなみに現在の「SBIハイパー預金」の残高総額と特別金利がサイトで確認できます。12月15日現在はこちらです。

残高総額：5200億円 特別金利：年0.63％相当（金利は税引前）

今はまだ第一段階にいますが、「SBIハイパー預金」口座に残高をいれておくのが早ければ早いほど、特典を最大限受け取れますので、これを読み終わったら、早めにエントリーしてなるべく多く入金しましょう。

※変動金利等、注意点がありますのでサイトでご確認ください