ドコモで契約した「YouTube Premium」利用できず　復旧見込みは不明

NTTドコモは12月22日、同社経由で「YouTube Premium」を契約した一部のユーザーが、サービスを利用できない状態になっていることを明らかにした。
障害は12月21日6時20分頃に発生。12月22日14時現在も継続中で、原因および復旧の見込みについては、確認中としている。
