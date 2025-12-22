このページの本文へ

ドコモで契約した「YouTube Premium」利用できず　復旧見込みは不明

2025年12月22日 14時44分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

NTTドコモのロゴ

　NTTドコモは12月22日、同社経由で「YouTube Premium」を契約した一部のユーザーが、サービスを利用できない状態になっていることを明らかにした。

　障害は12月21日6時20分頃に発生。12月22日14時現在も継続中で、原因および復旧の見込みについては、確認中としている。

