ラクマ、出品規制を強化　“健全な取引環境”のためと説明、転売対策か

楽天ラクマは12月22日、出品に関するルールの一部を2026年1月22日に改定することを明らかにした。
今回の変更では、出品の項目に「健全な取引環境を確保することが困難であるとラクマが判断した出品」という文言を追加。改定目的が「安心安全な取引環境確保のため」とされていることから、人気商品に対する悪質な出品を防ぐ狙いがあるとみられる。
同社は、本項目に該当する出品禁止商品を追加する際は、別途公式サイトなどで告知するとしている。
