このページの本文へ

【最大1万円分還元】Appleアカウント、コンビニチャージキャンペーン

2025年12月22日 12時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
きゃんぺーんの告知画像

　セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップでは2025年12月22日から2026年1月4日まで、各店のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージしたユーザー向けに、最大1万円分のApple Gift Card（コード）を還元するキャンペーンを開催する。

　各社のキャンペーンの概要は以下のとおり。

●セブンイレブン

チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分

応募期限：2026年1月6日23時59分

実施店舗：セブン‐イレブン各店　※一部店舗を除く

内容：

・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

●ローソン

チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分

応募期限：2026年1月6日23時59分

実施店舗：ローソン／ナチュラルローソン／ローソンストア100　※一部店舗を除く

内容：

・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

●ファミリーマート

チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分

応募期限：2026年1月6日23時59分

実施店舗：ファミリーマート各店　※一部店舗を除く

内容：

・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

●ミニストップ

チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分

応募期限：2026年1月6日23時59分

実施店舗：ミニストップ各店　※一部店舗を除く

内容：

・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中