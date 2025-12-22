【最大1万円分還元】Appleアカウント、コンビニチャージキャンペーン

セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップでは2025年12月22日から2026年1月4日まで、各店のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージしたユーザー向けに、最大1万円分のApple Gift Card（コード）を還元するキャンペーンを開催する。

各社のキャンペーンの概要は以下のとおり。

●セブンイレブン チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分 応募期限：2026年1月6日23時59分 実施店舗：セブン‐イレブン各店 ※一部店舗を除く 内容： ・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

●ローソン チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分 応募期限：2026年1月6日23時59分 実施店舗：ローソン／ナチュラルローソン／ローソンストア100 ※一部店舗を除く 内容： ・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。

●ファミリーマート チャージ対象期間：2025年12月22日0時～2026年1月4日23時59分 応募期限：2026年1月6日23時59分 実施店舗：ファミリーマート各店 ※一部店舗を除く 内容： ・チャージ対象期間中に実施店舗のレジでApple Accountに合計5000円以上チャージし、応募期限までにキャンペーンサイトでレシート登録、LINE認証等を済ませると、後日、チャージ金額の最大10%（最大1万円分）のApple Gift Card（コード）を還元。