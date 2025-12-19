Amazon「アレクサ＋」訪問セールスを断れるようになる

米アマゾンは12月18日、一部地域で展開中の音声アシスタント「Alexa+」に、新機能「Alexa+ Greetings」を追加した。対応ドアベルと組み合わせることで、来客への自動応答が可能となる。

Alexa+ Greetingsは、Alexa+と同社の「Ringドアベル」を接続することで、Alexa+が来客の目的を確認し、会話形式で応対してくれる機能だ。

来客がRingドアベルを鳴らすと、Ringのカメラを使って来客の服装、持ち物、行動をチェックし、訪問者の種類（配達員や近所の住民など）を判別。事前に設定された指示に基づき、Alexa+がユーザーの代わりに応対してくれるという。

応対内容は、定番の状況を想定したプリセットのほか、ユーザーが細かくカスタマイズすることも可能。後者の場合、「週末に宅配便が届いたら、裏口に置くように伝えて」といった複雑な指示も実行できるとしている。

ほかにも、訪問販売が来たらユーザーの代わりに断る、不在時に訪ねてきた友人にメッセージを残してもらうなど、活用方法はさまざまだ。

12月18日現在、同サービスは英語版のみの展開で、米国およびカナダの「カナダのAlexa+早期アクセスユーザー」向けに提供中だ。