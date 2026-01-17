「あれ、自分ちょっと写真うまくなった？」

そんな感覚を味合わせてくれるカメラです。シャッターを切った瞬間のレスポンス、ピントが合うスピード、そして背面モニターに映し出される絵の完成度。その一つひとつが、撮る側の気持ちをぐっと盛り上げてくれます。これはソニーのカメラに共通する魅力かもしれません。

新登場した「α7 V」でも、その印象は変わりません。スタンダードモデルとしては、実に約4年ぶりに進化した本機は「撮影を難しくしない」ことに全力を注いだカメラです。

高度なAI処理や操作性の向上によって、自然と“いい写真”に近づいていける。そんな感覚が味わえます。カメラに振り回されるのではなく、背中を押してくれるような体験を求めるなら、α7 Vを手にすべきです。

