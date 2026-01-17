あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第17回
ソニー「α7 V」
ソニーのカメラは自分が上手くなった気分にさせてくれる！ 4年ぶり進化のα7 Ⅴ
2026年01月17日 17時00分更新
「あれ、自分ちょっと写真うまくなった？」
そんな感覚を味合わせてくれるカメラです。シャッターを切った瞬間のレスポンス、ピントが合うスピード、そして背面モニターに映し出される絵の完成度。その一つひとつが、撮る側の気持ちをぐっと盛り上げてくれます。これはソニーのカメラに共通する魅力かもしれません。
新登場した「α7 V」でも、その印象は変わりません。スタンダードモデルとしては、実に約4年ぶりに進化した本機は「撮影を難しくしない」ことに全力を注いだカメラです。
高度なAI処理や操作性の向上によって、自然と“いい写真”に近づいていける。そんな感覚が味わえます。カメラに振り回されるのではなく、背中を押してくれるような体験を求めるなら、α7 Vを手にすべきです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
α7 Vを購入する3つのメリット
1）迷わず撮れる
2）肌がきれいに写る
3）不満が出にくい完成度
購入時に確認したい2つのポイント
1）動画は堅実路線
2）価格は覚悟が必要
