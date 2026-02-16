今、というか昔っから手に入れにくいカメラ「GR」シリーズ。大人気モデルとあって、最新モデルの「GR IV」は常に売り切れ。抽選に申し込んでも当たる気配がありません。それほど入手難な状況ではありますが、なんとモノクロ専用モデルがラインアップに追加されました。「GR IV Monochrome」です。今回もまったく買える気がしません。

一般的には、写真はカラーで撮れたほうがいいんじゃない？ 普通はそう思いますよね。実際、スマホもデジカメも、いまや当たり前にフルカラーで撮影できる時代です。そんな中で登場した「GR IV Monochrome」。

なぜ、あえてのモノクロ専用なのか。なぜ、このカメラが必要なのか。理由はシンプルで、色に頼らない写真を楽しみたいから。光と影、質感、階調……。そのすべてに集中できる環境を、カメラ側が最初から用意してくれるのです。万人向けではないのは百も承知。刺さる人には深く刺さるカメラです。詳しく見ていきましょう。