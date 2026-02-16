このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第47回

RICOH「GR IV Monochrome」

買いたくても買えないカメラ　今度はモノクロしか撮れない「GR IV」が登場

2026年02月16日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
GR IV Monochrome

RICOH「GR IV Monochrome」

　今、というか昔っから手に入れにくいカメラ「GR」シリーズ。大人気モデルとあって、最新モデルの「GR IV」は常に売り切れ。抽選に申し込んでも当たる気配がありません。それほど入手難な状況ではありますが、なんとモノクロ専用モデルがラインアップに追加されました。「GR IV Monochrome」です。今回もまったく買える気がしません。

　一般的には、写真はカラーで撮れたほうがいいんじゃない？　普通はそう思いますよね。実際、スマホもデジカメも、いまや当たり前にフルカラーで撮影できる時代です。そんな中で登場した「GR IV Monochrome」。

　なぜ、あえてのモノクロ専用なのか。なぜ、このカメラが必要なのか。理由はシンプルで、色に頼らない写真を楽しみたいから。光と影、質感、階調……。そのすべてに集中できる環境を、カメラ側が最初から用意してくれるのです。万人向けではないのは百も承知。刺さる人には深く刺さるカメラです。詳しく見ていきましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

GR IV Monochromeのメリットと注意点

GR IV Monochromeを購入する3つのメリット
1）色を捨てた解像感
2）赤色フィルター内蔵
3）細部までモノクロ仕様

購入時に確認したい2つのポイント
1）価格はかなり高め
2）最初の1台には向かない

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン