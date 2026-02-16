あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第47回
RICOH「GR IV Monochrome」
買いたくても買えないカメラ 今度はモノクロしか撮れない「GR IV」が登場
2026年02月16日 17時00分更新
今、というか昔っから手に入れにくいカメラ「GR」シリーズ。大人気モデルとあって、最新モデルの「GR IV」は常に売り切れ。抽選に申し込んでも当たる気配がありません。それほど入手難な状況ではありますが、なんとモノクロ専用モデルがラインアップに追加されました。「GR IV Monochrome」です。今回もまったく買える気がしません。
一般的には、写真はカラーで撮れたほうがいいんじゃない？ 普通はそう思いますよね。実際、スマホもデジカメも、いまや当たり前にフルカラーで撮影できる時代です。そんな中で登場した「GR IV Monochrome」。
なぜ、あえてのモノクロ専用なのか。なぜ、このカメラが必要なのか。理由はシンプルで、色に頼らない写真を楽しみたいから。光と影、質感、階調……。そのすべてに集中できる環境を、カメラ側が最初から用意してくれるのです。万人向けではないのは百も承知。刺さる人には深く刺さるカメラです。詳しく見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
GR IV Monochromeを購入する3つのメリット
1）色を捨てた解像感
2）赤色フィルター内蔵
3）細部までモノクロ仕様
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格はかなり高め
2）最初の1台には向かない
