PCディスプレーといえば、解像度や色域、リフレッシュレートといった基本スペックで選ぶのが一般的です。

しかし近年は、クリエイターやプロフェッショナルの仕事環境を大きく変える“プラスα”の機能を備えた製品が次々に登場しています。その中でも注目度が高いのが、LGが投入した世界初をうたうThunderbolt 5対応ディスプレー「40U990A-W」です。

価格は25万円前後となかなか強気ですが、このモデルにかけるLGの自信も垣間見える出来栄えです。

■Amazon.co.jpで購入