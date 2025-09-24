このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第131回

LG「40U990A-W」

【最先端】世界初のThunderbolt 5対応ディスプレーが25万円、アレより高値を付けた自信の元が知りたい

2025年09月24日 19時30分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　PCディスプレーといえば、解像度や色域、リフレッシュレートといった基本スペックで選ぶのが一般的です。

　しかし近年は、クリエイターやプロフェッショナルの仕事環境を大きく変える“プラスα”の機能を備えた製品が次々に登場しています。その中でも注目度が高いのが、LGが投入した世界初をうたうThunderbolt 5対応ディスプレー「40U990A-W」です。

　価格は25万円前後となかなか強気ですが、このモデルにかけるLGの自信も垣間見える出来栄えです。

【目次】この記事で書かれていること：

「40U990A-W」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）Thunderbolt 5対応と圧倒的な拡張性
2）40インチ大画面で生産性が劇的に向上
3）湾曲パネルとデイジーチェーン接続が生む没入体験

購入時に注意したい2つのポイント
1）大型かつ若干高めの価格設定
2）Thunderbolt 5環境の普及がまだ先

まとめ
詳細スペック情報

