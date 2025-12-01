【今日から】最大1万2000円分お得！「PayPay商品券」2025年12月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2025年12月受付開始分の自治体をご紹介します。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
東北
●福島県
15市町村「福島県外からの来訪者限定 do！浜通り 来てトク福島商品券！最大7,500円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
使用可能店舗：福島県いわき市、相馬市、新地町、南相馬市、田村市、川俣町、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、川内村、葛尾村、富岡町、楢葉町、広野町内のPayPay加盟店のうち、福島県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：福島県外在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年12月1日10時〜2026年1月30日23時59分
利用期間：2025年12月1日10時〜2026年1月31日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
関東
●東京都
足立区「スマホでゲット！足立区プレミアム商品券（PayPay商品券）！最大12,000円分おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5200円分（足立区全対象店舗共通券 2600円分＋足立区一般商店専用券 2600円分）／口
使用可能店舗：東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、東京都足立区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
・足立区全対象店舗共通券：対象店舗全店
・足立区一般商店専用券 ：対象店舗のうち、従業員数1000人未満の事業者の店舗
購入できるユーザー：東京都足立区に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年12月10日10時〜2026年3月10日23時59分
利用期間：2025年12月10日10時〜2026年3月10日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
武蔵村山市「武蔵村山市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（全店共通券3000円分+店舗限定券3000円分）／口
使用可能店舗：
・全店共通券：武蔵村山市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店（一部を除く）
・店舗限定券 ：武蔵村山市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都武蔵村山市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年12月15日10時〜2026年2月15日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月16日23時59分
最大申込数：8口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
●千葉県
流山市「流山市プレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（全店共通券3000円分+店舗限定券3000円分）／口
使用可能店舗：千葉県流山市のPayPay加盟店（一部を除く）
・全店共通券：流山市プレミアム商品券の対象店舗全店
・店舗限定券：流山市プレミアム商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：千葉県流山市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年12月1日10時〜12月18日23時59分
当選発表：2025年12月19日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月19日23時59分
利用期間：購入後〜2026年3月10日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）